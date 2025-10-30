I migliori regali Nike per i colleghi e le colleghe

Guida agli acquisti

Con queste sette idee regalo Nike, farai un figurone al lavoro.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 3 min
Le migliori idee regalo Nike per i colleghi

Avere buoni rapporti con i colleghi e le colleghe rende qualsiasi lavoro più gradevole. Sorprendi le persone che lavorano con te: gli articoli Nike sono adatti a molti interessi diversi e potrebbero essere la tua carta vincente durante le festività o in occasione dei compleanni.

Dalle calze morbide ed economiche alle felpe confortevoli, dai un'occhiata a queste idee regalo Nike per colleghi e colleghe.

Sette idee regalo Nike per colleghi o colleghe

1. Per chi non si stacca mai dal computer: occhiali per la luce blu

Gli occhiali della collezione Nike Blue Light presentano delle lenti con un rivestimento di prima qualità, che aiuta a ridurre l'esposizione alla luce blu di smartphone, laptop e altri dispositivi con uno schermo, e sono quindi una scelta premurosa per quelle persone che passano molto tempo davanti a un dispositivo elettronico.

2. Per chi ha sempre freddo: maglie Nike Sportswear Club Fleece

Le maglie Nike Sportswear Club Fleece sono confortevoli per definizione: perfette, quindi, per i colleghi e le colleghe in cerca di un po' di tepore in ufficio. Tra felpe con cappuccio, modelli con zip e maglie a girocollo, tutti disponibili in tantissimi colori, hai l'imbarazzo della scelta.

3. Per chi ama parlare di sport: articoli sportivi professionali

Lavori con una persona che ha una grande passione per la sua squadra del cuore? Allora scegli uno dei regali Nike pensati per chi ama lo sport. Troverai maglie, t-shirt, cappelli, sciarpe e non solo con i colori e gli stemmi di tantissime squadre sportive.

Scopri gli articoli Nike per tifosi

4. Per chi si allena in pausa pranzo: borsoni Nike

I borsoni Nike (alcuni con volume fino a 51 litri) sono perfetti per chi va al lavoro portandosi dietro l'attrezzatura sportiva. Uno dei modelli migliori, il borsone Nike Storm-FIT ADV Utility Power, è realizzato in un materiale impermeabile che protegge il contenuto da pioggia e umidità.

5. Per chi fa attenzione all'idratazione: borracce Nike

Da Nike Recharge, una borraccia isolata a vuoto da 900 ml, a Nike TR Hyper Charge da 700 ml, una borraccia shaker utile sia prima che dopo l'allenamento come mixer o semplicemente per bere, le borracce Nike aiutano colleghi e colleghe a rimanere idratati.

6. Per chi ama le calze colorate e divertenti: calze Nike

Le calze sono sempre un regalo gradito: fanno comodo a chiunque, anche alle persone con cui lavori. Le calze Nike sono pensate per essere comode e anche per lo sport: molte, infatti, sono realizzate con tecnologia traspirante che aiuta a tenere la pelle asciutta. Sono disponibili fantasmini, calze alla caviglia e di media lunghezza.

7. Per chiunque: gift card Nike

Non sai cosa regalare? Con una gift card Nike, vai sul sicuro. Scegli l'importo e inviala per posta o per e-mail; se preferisci, puoi anche consegnarla a mano.

Scopri le gift card Nike

Data di pubblicazione originale: 30 ottobre 2025

Storie correlate

  • Le cinque migliori idee regalo dell'elefante bianco Nike

    Guida agli acquisti

    Scopri i migliori regali Nike per il White Elephant

  • I regali Nike più amati per la danza

    Guida all'acquisto

    Le nove migliori idee regalo Nike per chi danza

  • Cosa portare in palestra per un allenamento efficace

    Guida all'acquisto

    Tredici Nike Essentials da tenere nella borsa da palestra

  • Le migliori borse Nike per articoli da basket

    Guida all'acquisto

    Le migliori borse Nike per articoli da basket

  • Tredici regali di Nike Tennis per chi gioca a tennis a qualsiasi livello

    Guida agli acquisti

    I migliori regali Nike per chi gioca a tennis, approvati dall'élite