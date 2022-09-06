Come fare un allenamento HIIT per camera di hotel quando viaggi

Chiunque abbia trascinato una valigia di 20 kg su una scala mobile bloccata dell'aeroporto sa che viaggiare può trasformarsi in un vero e proprio workout. È stato dimostrato che il jet lag e, in generale, la fatica di un viaggio consumino le nostre energie.

E anche se non c'è nulla di cui vergognarsi se metti in pausa gli allenamenti quando viaggi, aumentare la frequenza cardiaca può avere un effetto energizzante. Uno studio del 2017 ha rilevato che brevi ma intensi cicli di attività, anche di soli 10 minuti, possono contribuire a migliorare concentrazione e prontezza di riflessi quando la fatica e il jet lag si fanno sentire.

E per allenarti, non devi nemmeno lasciare la camera d'albergo! Una ricerca dell'International Journal of Exercise Science ha evidenziato che il training a corpo libero, che usa la forza di gravità al posto di un carico esterno come i manubri, può avere benefici cardiovascolari e in termini di forza.

Nella tua camera d'albergo, prova questa routine di allenamento senza attrezzatura ideata da Albert Matheny, trainer di forza certificato NSCA.