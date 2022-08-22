Tutto ciò che devi sapere sul migliore tappetino da yoga di Nike

Tutto quello che c'è da sapere sul miglior tappetino da yoga Nike
Guida all'acquisto
Srotola questo tappetino leggero e antiscivolo per la tua pratica yoga o il tuo allenamento a casa.
Uno dei vantaggi dello yoga è che puoi praticarlo quasi ovunque con un minimo di attrezzatura. Basta trovare un posto calmo e tranquillo, srotolare il tappetino e puoi subito iniziare.
Per ottenere il massimo dalla tua sessione, scegli un tappetino adatto a tutti gli aspetti della tua pratica. Il miglior tappetino da yoga deve offrire tanta aderenza, ma essere al tempo stesso abbastanza leggero per poterlo portare comodamente in palestra o in viaggio.
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Il miglior tappetino da yoga Nike: Nike Mastery
Il tappetino da yoga Nike Mastery è progettato per ogni tipo di pratica yoga, ovunque si svolga: a casa, in un parco o in palestra. Ha uno spessore di 5 millimetri ed è realizzato in gomma naturale, che garantisce una superficie aderente e antiscivolo.
Inoltre, grazie alla fattura antiodore, mantiene un odore di fresco. (Nota: controlla sempre le istruzioni di manutenzione prima di pulire un tappetino da yoga. Il modo migliore per pulire il tappetino da yoga Nike Mastery è rimuovere le macchie.)
Con un peso di 1,5 kg, è leggero e facile da trasportare. Srotolato, è largo 68,5 cm e lungo 2 metri.
Ogni tappetino Nike Mastery è realizzato con materiali riciclati per almeno il 20% ed è una miscela di elastomeri termoplastici (TPE) e gomma naturale, con un effetto pietra (continua a leggere per scoprire di più sui materiali più comuni utilizzati per i tappetini da yoga). Il materiale TPE contribuisce a ridurre la formazione di cattivi odori e i grammi di peso, mentre la gomma naturale offre una sensazione di freschezza al tatto e migliora l'aderenza.
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Domande frequenti
Qual è lo spessore migliore per un tappetino da yoga?
Lo spessore dei tappetini da yoga varia in genere tra i 2 e i 6 millimetri.
- I tappetini sottili (da 2 a 3 millimetri) offrono un contatto più diretto col suolo, contribuendo a migliorare la stabilità nelle sequenze di equilibrio. Però, non offrono molta ammortizzazione.
- I tappetini spessi (6 millimetri o più) offrono molta ammortizzazione e sono quindi adatti alle posizioni dinamiche che non richiedono molto equilibrio o a chi ha necessità di un'ammortizzazione supplementare per le articolazioni.
- Uno spessore medio (da 4 a 5 millimetri) è adatto alla maggior parte delle persone, perché bilancia ammortizzazione e stabilità.
Quali sono i materiali migliori per un tappetino da yoga?
Il tappetino da yoga Nike Mastery, realizzato con materiali riciclati per almeno il 20%, contiene elastomeri termoplastici per l'80% e gomma per il 20%.
I vari materiali utilizzati nei tappetini da yoga sono diversi al tatto e possono anche influire sulle prestazioni e sulla durata del tappetino.
- PVC: questo tipo di plastica aderente è comunemente utilizzato nei tappetini da yoga per la sua elasticità e durata. Tuttavia, il PVC è costituito da ftalati, noti per gli effetti nocivi su salute e ambiente.
- Gomma naturale: questa alternativa ai materiali sintetici per i tappetini da yoga offre una buona aderenza e una superficie morbida ma stabile. Un tappetino da yoga completamente in gomma naturale può essere, però, molto pesante.
- TPE: questo materiale in gomma artificiale è composto da polimeri. I tappetini da yoga in TPE sono generalmente facili da pulire, resistenti ai batteri e possono essere riciclabili.
Qual è il modo migliore per pulire un tappetino da yoga?
Il modo migliore per pulire un tappetino yoga è mischiare alcune gocce di detersivo delicato (ad esempio, sapone naturale per piatti) con acqua calda in un flacone spray. Assicurati di diluire bene il detersivo con acqua, poi spruzza la miscela sul tappetino e pulisci con un panno in microfibra.
Testi a cura di Hannah Singleton