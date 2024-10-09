Dai classici design con taglio all'americana e i modelli con scollo alto fino ai bra con chiusura anteriore, ci sono tantissimi bra Nike a medio e alto sostegno ideali per allenamenti a elevata intensità come il CrossFit.

Il tessuto traspirante è una caratteristica indispensabile dei bra per il CrossFit. Assicurati di trovare un modello che disponga della tecnologia Nike Dri-FIT. Se vuoi un sostegno elevato, prendi in considerazione i reggiseni sportivi Nike Alpha. Questi bra offrono imbottitura, spalline regolabili e coppe incapsulate per una vestibilità confortevole e personalizzata.

In alternativa, scegli un bra disponibile sia con sostegno medio che elevato, come il classico modello Nike Swoosh. Questi bra offrono aderenza e compressione ideali, con spalline ampie e cuciture piatte. Nei modelli Swoosh a sostengo elevato, il supporto strutturato e la fascia regolabile aiutano a tenere il seno in posizione.

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