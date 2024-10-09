I migliori regali Nike per il CrossFit tutti da scoprire
Guida agli acquisti
Regala una marcia in più agli atleti e alle atlete di CrossFit di qualsiasi livello grazie ai suggerimenti di questa guida.
Che stia muovendo i suoi primi passi o trascorra quasi tutto il tempo nel suo box di fiducia, l'atleta di CrossFit potrà trarre vantaggio dagli accessori, dalle scarpe e dall'abbigliamento Nike ad alte prestazioni per migliorare il suo allenamento del giorno (WOD).
Dalle scarpe da training ad alta trazione progettate per offrire stabilità, all'abbigliamento traspirante e agli accessori per il recupero, queste idee regalo sono pensate per sostenere un'intensa routine di allenamento.
Scopri di seguito otto idee regalo Nike per il CrossFit.
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Otto idee regalo Nike per gli atleti e le atlete di CrossFit
1. Scarpe Nike Training
Chiedi a qualsiasi amante del CrossFit: tutti concorderanno sull'importanza di una scarpa supportiva e stabile. I WOD richiedono una serie di movimenti multidirezionali, perciò una scarpa da running progettata per la propulsione frontale non è la scelta più adatta.
Ma ecco che scende in campo la selezione Nike di scarpe da training: con una presa e una trazione sufficienti per evitare di scivolare e cadere e un livello di resistenza ottimale per i movimenti ad alto impatto, le scarpe da training Nike offrono leggerezza e stabilità all'atleta di CrossFit che ti sta a cuore.
Le migliori scarpe Nike per il CrossFit sono dotate di elementi come il battistrada in gomma aderente, un'intersuola con ammortizzazione reattiva e un tallone ampio e piatto, che rendono la scarpa Nike Metcon un regalo perfetto per il CrossFit.
La base piatta della scarpa da training Nike Metcon aiuta l'atleta a non perdere la stabilità quando solleva pesi, mentre il battistrada in gomma offre trazione per dare il massimo durante l'arrampicata sulla corda. Il mesh leggero in tutta la scarpa offre traspirabilità e favorisce il passaggio dell'aria. Inoltre, in Nike Metcon 9, in corrispondenza del tallone, il piatto suola Hyperlift è ancora più grande rispetto alla versione precedente, fornendo ulteriore stabilità durante gli allenamenti più impegnativi.
2. Calze Nike
Le calze Nike sono sempre una certezza, soprattutto per l'atleta di CrossFit. Anche se le lunghezze variano dai fantasmini, alle calze alla caviglia o di media lunghezza, c'è chi preferisce le calze più lunghe per creare una protezione tra gli stinchi e il bilanciere, ad esempio, durante gli stacchi da terra.
Il tessuto traspirante in grado di allontanare il sudore, tipico delle calze da training Nike, aiuta a mantenere i piedi freschi e asciutti: così, una volta terminato l'allenamento, l'atleta non avrà quella fastidiosa sensazione di piedi sudati. Inoltre, un'imbottitura leggera sotto il piede contribuisce ad assorbire parte degli urti durante i box jump.
Dalle classiche calze bianche ai motivi più audaci, c'è un paio di calze Nike per ogni amante del CrossFit.
3. Ciabatte Nike
Un modo per mantenere un paio di scarpe da training in condizioni ottimali è indossarle solo durante gli allenamenti. Regala a chi ama il CrossFit un paio di sandali o ciabatte Nike da indossare per entrare e uscire dal box. In più, un paio di ciabatte comode è un regalo perfetto per offrire ai piedi un po' di meritato riposo tra un allenamento e l'altro.
Le ciabatte con tecnologia Nike Air offrono ammortizzazione, comfort e supporto imbattibili. Non solo: presentano anche una fodera in fleece che tiene i piedi al caldo quando le temperature si abbassano. E se vuoi andare sul sicuro, scegli un classico paio di infradito; non potrai sbagliare.
4. Abbigliamento da allenamento Nike Pro
L'abbigliamento da training Nike Pro è progettato per offrire prestazioni atletiche di alto livello in palestra. Dagli shorts e i leggings fino alle canotte e gli strati base isolanti, questa collezione offre abbigliamento da training traspirante che si adatta a qualsiasi condizione climatica e stile di allenamento.
5. Borracce Nike
Una borraccia Nike è un regalo pratico ed economico per chi fa CrossFit. Scegli modelli in acciaio inossidabile che mantengono le bevande al fresco per tutto il giorno. Inoltre, questo materiale resistente può essere maneggiato o messo nella borsa da palestra senza il timore che si rompa o lasci fuoriuscire i liquidi.
Nike offre anche modelli con design morbido e comprimibile, per idratarsi rapidamente nei momenti di riposo. Tappi a chiusura ermetica o con coperchio ribaltabile assicurano che non vi siano perdite. Per sessioni lunghe o allenamenti durante la stagione calda, scegli una borraccia più grande da 1,9 litri.
6. Borse da palestra Nike
Aiuta l'atleta che ami a organizzare i propri outfit con una borsa da palestra Nike. Questi zaini e borsoni dispongono di numerose tasche perfette per riporre qualsiasi cosa, dalla corda al cambio di vestiti puliti da indossare alla fine del WOD. Una borsa resistente con tante tasche garantisce che gli outfit freschi e puliti rimangano separati da quelli sudati del post-allenamento.
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7. Bra Nike
Dai classici design con taglio all'americana e i modelli con scollo alto fino ai bra con chiusura anteriore, ci sono tantissimi bra Nike a medio e alto sostegno ideali per allenamenti a elevata intensità come il CrossFit.
Il tessuto traspirante è una caratteristica indispensabile dei bra per il CrossFit. Assicurati di trovare un modello che disponga della tecnologia Nike Dri-FIT. Se vuoi un sostegno elevato, prendi in considerazione i reggiseni sportivi Nike Alpha. Questi bra offrono imbottitura, spalline regolabili e coppe incapsulate per una vestibilità confortevole e personalizzata.
In alternativa, scegli un bra disponibile sia con sostegno medio che elevato, come il classico modello Nike Swoosh. Questi bra offrono aderenza e compressione ideali, con spalline ampie e cuciture piatte. Nei modelli Swoosh a sostengo elevato, il supporto strutturato e la fascia regolabile aiutano a tenere il seno in posizione.
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8. Gift card Nike
In caso di dubbi, scegli un'idea regalo Nike infallibile: una gift card. Perfetta per quando sei a corto di tempo o non sai cosa acquistare, la gift card permette all'atleta di CrossFit di scegliere in autonomia il regalo migliore per sé. Regala una gift card Nike e inviala per posta o per e-mail; oppure, consegnala a mano.
Testo a cura di Emily DiNuzzo