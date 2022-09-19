Come riscaldarsi prima di correre secondo gli esperti

"La durata, l'intensità e il tipo di esercizi del riscaldamento dipendono spesso dal tipo di corsa o gara che stai per svolgere", aggiunge Morris. Se sei in pausa pranzo e vuoi correre 1 km e mezzo su pista, puoi fare uno stretching dinamico di cinque minuti con movimenti come affondi, squat e un paio di Nordic hamstring, seguiti da cinque minuti di corsa leggera prima di raggiungere la tua andatura abituale.

Per il lavoro sulla velocità, in cui devi sviluppare la potenza usando gli sprint, è meglio preparare il corpo con esercizi che prevedano il salto, come salti con ginocchia alte, skip, skater e calci all'indietro.

Devi fare una maratona o una long run? Secondo Morris, in questo caso la "corsa leggera" deve durare almeno cinque minuti ed essere accompagnata da uno stretching più dinamico e alcuni minuti di salto verticale. Se hai già partecipato a una maratona, probabilmente avrai visto molte altre persone eseguire dei salti prima della gara, cosa che secondo Morris aiuta a prepararti anche a livello mentale, oltre che fisico. Infatti, ti permette di scrollarti di dosso tutta l'agitazione precedente alla gara.