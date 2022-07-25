Cos'è il foam roller e come usarlo

L'uso del foam roller può costituire una parte efficace della tua routine di riscaldamento, ma non si rivela altrettanto efficace nel recupero post-allenamento, come risulta da una meta-analisi del 2019 pubblicata su Frontiers in Physiology.

È opinione comune che il massaggio con il foam roller aiuti a prevenire l'accumulo di acido lattico nei muscoli, il che, presumibilmente, può accelerare i tempi di recupero. "Il problema è che non c'è nessuna prova a sostegno di questa tesi", spiega la dottoressa Lynn Millar, fisioterapista e direttrice del Dipartimento di fisioterapia alla Winston-Salem University.

"La ricerca semplicemente non supporta l'idea che l'uso del foam roller dopo un allenamento cambi il normale processo di guarigione, che fa parte della crescita muscolare, né che possa ridurre l'indolenzimento tanto da migliorare le prestazioni", afferma. "Di fatto, sembra esserci un limite a quanto possiamo effettivamente fare per intervenire su questo processo".

Quindi sarebbe meglio usare il foam roller prima di un allenamento? "Potrebbe portare dei benefici", spiega Diana Garrett, fisioterapista, dottoressa in fisioterapia e trainer di forza e preparazione fisica, nonché responsabile della riabilitazione ambulatoriale al Performance Therapy del Providence Saint John's Health Center.

"Analogamente allo stretching dinamico (che comporta il movimento invece di stare fermi sul posto), il massaggio con il foam roller può essere usato per aiutare a migliorare la libertà di movimento e la flessibilità e per favorire la preparazione del corpo per un'attività ad alta intensità", spiega. Questo non riguarda solo i muscoli, ma anche i nervi e le articolazioni, poiché l'aumento del flusso sanguigno influisce anche su di loro.

"Proprio come lo stretching dinamico imita l'attività che stiamo per eseguire (saltare prima di una partita di basket, ad esempio, o una corsetta leggera e degli affondi prima di fare degli sprint), anche l'uso del foam roller dovrebbe concentrarsi sulla zona che stiamo per mettere sotto sforzo", dice Garrett. Ad esempio, i runner possono massaggiare quadricipiti, bicipiti femorali e polpacci, in modo da stimolare i muscoli della parte inferiore del corpo di cui hanno bisogno per correre.

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