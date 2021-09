5 consigli degli esperti per trovare il tuo stato di flusso

Sembra una magia: riuscire a immergerti in un'attività, come la lettura o lo sport, talmente a fondo da dimenticare l'elenco infinito delle cose da fare, le preoccupazioni quotidiane, persino lo smartphone. Eppure accade. Quello che stai sperimentando è uno stato psicologico molto concreto: il flow.



Il flow è una condizione di perfetta sintonia con quello che stai facendo. "Si può definire come un completo assorbimento nel momento presente", spiega Morgan Levy, PhD, psicologa certificata di base a Boca Raton, Florida, specializzata in stress, ansia e burnout. "È quasi come se l'individuo sperimentasse una fusione tra le sue azioni e la consapevolezza di sé", aggiunge. Praticamente l'opposto di quello che sperimentiamo di solito, ovvero un affollarsi di pensieri nella mente che probabilmente (anzi, sicuramente) ci causano stress.



Immaginiamo la nostra mente come un laptop o uno smartphone. Per la maggior parte del tempo teniamo un mucchio di finestre e app aperte contemporaneamente. È quanto spiega Randy Paterson, PhD, psicologo di base a Vancouver e autore di How to Be Miserable In Your Twenties. Al contrario, durante il flow, consentiamo alla nostra mente di impiegare più risorse nel funzionamento di una singola e potente app, che pertanto funzionerà al meglio.



Secondo gli esperti, con un piccolo sforzo, raggiungere uno stato di flow può diventare un'esperienza deliberata e frequente.