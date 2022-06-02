5 consigli degli esperti per trovare il tuo stato di flusso

Lo psicologo che coniò il concetto di flow nel 1990, Mihaly Csikszentmihalyi, lo definì un'esperienza di vita ottimale. Durante il flow si toccano i propri limiti facendo qualcosa di impegnativo ed estremamente gratificante e divertente allo stesso tempo. Quello che si prova di solito è una sensazione di forza, concentrazione, calmo controllo e perdita della coscienza di sé. Ci si sente in grado di sfruttare appieno le proprie capacità e i problemi sembrano scomparire.



Altri psicologi famosi, come Martin Seligman, ritengono che gli stati di flow siano fondamentali per raggiungere una felicità autentica e profonda. Il flow ci fa sentire bene sul momento e ci prepara a essere più calmi, felici e appagati in seguito. Uno stato di beatitudine che vale la pena raggiungere perché, secondo Paterson, può aiutarci a concentrare l'attenzione su ciò che abbiamo appena fatto, invece di proiettarci rapidamente nella prossima azione.



C'è una ragione biologica dietro tutto questo. "Quando ci si trova in uno stato di flow, il cervello rilascia neurotrasmettitori, come dopamina e serotonina che ci fanno sentire bene", spiega Levy. Ecco perché provarlo regolarmente può portare grandi benefici in termini di salute mentale e una maggiore produttività.



Gli studi hanno dimostrato che esiste una connessione tra le esperienze di flow di atleti e atlete e le alte prestazioni. "Dal punto di vista della psicologia dello sport, il flow è quello stato in cui mente e corpo sono totalmente sincronizzati", afferma Joel Fish, PhD, direttore del Center for Sport Psychology di Philadelphia. Questo può darti uno slancio maggiore per migliorare i tuoi WOD, dominare sul campo di calcio o, per esempio, raggiungere l'obiettivo di consumare più carboidrati di qualità.



Gli studi dimostrano che esperienze di flow regolari possono, inoltre, generare un aumento dell'autostima e della fiducia in sé. Questo perché le attività che inducono il flow tendono a essere gratificanti, ed eseguirle ti porta a migliorare sempre di più nelle stesse. "Le persone che raggiungono regolarmente questo stato migliorano le proprie abilità e tendono per questo a sentirsi più sicure di sé", afferma Levy.



Tutte queste cose insieme ti preparano a perseguire il tuo obiettivo con determinazione ed entusiasmo.