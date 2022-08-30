I sette migliori esercizi per il torace con le fasce di resistenza, secondo i trainer

I sette esercizi migliori secondo i trainer per rafforzare il petto con le fasce di resistenza
Sport e attività
Vuoi rafforzare la muscolatura del petto utilizzando solo le fasce di resistenza? Qui puoi trovare gli esercizi migliori consigliati dai trainer.
Dalle distensioni su panca ai piegamenti, gli esercizi da provare per allenare il petto non mancano. Ma che dire dell'utilizzo delle fasce di resistenza?
Secondo la National Academy of Sports Medicine, le fasce di resistenza possono contribuire alla resistenza muscolare, all'esplosività, all'equilibrio, alla flessibilità e alla mobilità, nonché aumentare le dimensioni del muscolo e la forza, esattamente come fanno i pesi liberi o le macchine.
"Le fasce sono portatili, leggere e permettono di aumentare l'intensità di un esercizio pur con un limitato rischio di infortuni", spiega Noam Tamir, C.S.C.S. "Aggiungere una fascia a un movimento a corpo libero può aumentare inoltre l'attivazione muscolare e aggiungere una nuova sfida sia per il core sia per la stabilità".
Le fasce di resistenza sono tra gli accessori più versatili e utili dell'attrezzatura per l'attività fisica. Per quanto riguarda la forza e le dimensioni muscolari, per fare progressi è necessario aggiungere resistenza agli esercizi in modo da aumentarne la difficoltà.
"Le fasce offrono una resistenza adattabile, il che significa che è possibile caricare maggiormente un senso del movimento rispetto all'altro", afferma Mathew Forzaglia, personal trainer certificato NFPT. Ad esempio, quando si eseguono le distensioni su panca con una fascia, all'inizio del movimento la resistenza è minima, mentre al culmine raggiunge il suo massimo. "Si tratta di una tecnica eccellente per sviluppare forza e potenza esplosiva", spiega Forzaglia.
Non solo le fasce di resistenza sono utili a questi fini, ma sono anche facili da trasportare e possono essere utilizzate in quasi tutti gli esercizi in qualsiasi ambiente. A volte, serve solo un po' di creatività. Inoltre, si possono utilizzare in pre- e post-allenamento.
"Sono un ottimo strumento per lo stretching e la mobilità, il che le rende ideali anche durante il riscaldamento", aggiunge Forzaglia. "Consentono una maggiore varietà di esercizi e sono molto facili da gestire".
Vuoi aggiungere alla tua routine di allenamento qualche esercizio per il petto utilizzando le fasce di resistenza? Prova i movimenti suggeriti da Tamir e Forzaglia. "Poiché vogliamo ottenere i massimi risultati in proporzione all'impegno speso, ci concentriamo su esercizi che sovraccaricano continuamente il muscolo", spiega Forzaglia. "Questi esercizi fanno lavorare il petto nella sua totalità. Inoltre, non è necessario ancorare la fascia da nessuna parte: si possono svolgere semplicemente a corpo libero, quindi prepararsi è semplice".
Esegui tutti gli esercizi con la fascia di resistenza per un allenamento completo del petto, oppure scegline un paio da inserire in una sessione in cui alleni il petto insieme ad altri gruppi muscolari.
I migliori esercizi per il petto con la fascia di resistenza
1.Piegamenti con fascia
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Posiziona le mani sulle due estremità della fascia di resistenza, facendola passare intorno alle scapole. Assumi la posizione del piegamento mantenendo la fascia intorno alla schiena, con le mani a terra che afferrano le due estremità della fascia. Se hai bisogno di una resistenza maggiore o minore durante l'esecuzione dei piegamenti, regola la tensione con le mani.
Secondo Forzaglia, "Questo è un esercizio di facile esecuzione, che permette non solo di lavorare nella fase concentrica del movimento, ossia verso l'alto, ma anche nella fase eccentrica, cioè quando ci si abbassa nuovamente, tornando in posizione con lentezza e controllando la fase di ritorno".
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2.Chest press con fascia di resistenza
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Posiziona le mani sulle due estremità della fascia di resistenza, facendola passare intorno alle scapole. Sdraiati a terra a pancia in su, con i piedi ben piantati sul pavimento e la fascia direttamente sotto la schiena; le mani dovranno afferrare le due estremità della fascia. Esegui un chest press mantenendo le mani all'altezza del petto e spingendole verso il soffitto.
Per una sfida che coinvolga anche il core: spingi i talloni a terra e alza il bacino verso il soffitto per eseguire un ponte per i glutei. Mantieni la posizione mentre esegui i chest press.
"Questo esercizio è ottimo per aumentare la stabilità delle spalle", spiega Tamir. "Ed eseguendo i chest press in posizione di ponte, lavorano anche il core e i glutei".
3.Chest press a braccio singolo con fascia
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Posiziona le mani sulle due estremità della fascia di resistenza, facendola passare intorno alle scapole. Sdraiati a terra a pancia in su con la fascia sotto la schiena; le mani dovranno afferrare le due estremità della fascia. Per eseguire un chest press alternato, mantieni le braccia all'altezza del petto e spingi con un braccio verso il soffitto; quindi, torna nella posizione di partenza e ripeti il movimento con l'altro braccio.
4.Press alternato con fascia
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Posiziona le mani sulle due estremità della fascia di resistenza, facendola passare intorno alle scapole. Sdraiati a terra a pancia in su, con i piedi ben piantati sul pavimento e la fascia sotto la schiena; le mani dovranno afferrare le due estremità della fascia. Esegui un chest press alternato mantenendo le braccia all'altezza del petto e spingendo un braccio verso il soffitto; mentre torni in posizione, spingi verso il soffitto l'altro braccio. Così facendo, nello stesso momento le braccia si muoveranno in direzioni opposte l'uno rispetto all'altro.
"Aumentando il ritmo, questo esercizio è utile per sviluppare potenza e velocità", spiega Tamir. "Si tratta di un movimento alternato dinamico, quindi se lo si esegue a un ritmo veloce ed esplosivo si andranno a migliorare la velocità e la potenza".
5.Chest fly con fascia di resistenza
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Posiziona le mani sulle due estremità della fascia di resistenza, facendola passare intorno alle scapole. Sdraiati a terra a pancia in su con la fascia sotto la schiena e le mani che afferrano le due estremità della fascia. Inizia con le braccia larghe e mantenendo i gomiti arrotondati, quindi avvicina le mani l'una verso l'altra sopra il petto come se abbracciassi un barile.
"Fai una pausa al culmine del movimento, o in posizione isometrica, per far lavorare maggiormente il muscolo piccolo pettorale", spiega Tamir. "Togliendo lo slancio dal movimento, la pausa costringe il muscolo piccolo pettorale a lavorare al massimo".
6.Chest fly a braccio singolo con fascia di resistenza
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Posiziona le mani sulle due estremità della fascia di resistenza, facendola passare intorno alle scapole. Sdraiati a terra a pancia in su, con i piedi ben piantati sul pavimento e la fascia sotto la schiena; le mani dovranno afferrare le due estremità della fascia. Inizia con le braccia larghe e mantenendo i gomiti arrotondati, quindi avvicina una mano verso l'interno sopra il petto come se abbracciassi un barile. Mantieni la posizione, quindi riporta il braccio al punto di partenza. Ripeti lo stesso movimento con l'altro braccio.
"Quando si lavora su un solo lato alla volta è necessario utilizzare i muscoli del core per mantenere il corpo in equilibrio, perché naturalmente si tenderebbe a ruotare su un lato in base a dove si trova il peso", afferma Forzaglia. "L'esecuzione di chest fly a braccio singolo non fa lavorare solo il petto, perché per contrastare la rotazione occorre anche mantenere la stabilità del core".
7.Press controlaterale a braccio singolo in posizione divisa
Attrezzatura: una fascia di resistenza grande
Fissa o avvolgi la fascia di resistenza intorno a un punto di fissaggio stabile. Guardando dalla parte opposta rispetto al punto di fissaggio, assumi la posizione divisa afferrando la fascia di resistenza con la mano corrispondente al lato della gamba posteriore. Piega leggermente le ginocchia e contrai il core mentre spingi la fascia in avanti davanti al petto, quindi torna lentamente alla posizione di partenza. Esegui tutte le ripetizioni da un lato prima di cambiare braccio e invertire la posizione.
"Questa variante dei press fa lavorare il petto ma richiede anche di contrastare la tendenza alla rotazione: agisce quindi su spalle e tricipiti e, grazie alla posizione divisa, lavora anche sulla stabilizzazione del gluteo", afferma Tamir.
Testi a cura di Amy Schlinger, NASM-C.P.T.