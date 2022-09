I sette migliori esercizi per il torace con le fasce di resistenza, secondo i trainer

Dalle distensioni su panca ai piegamenti, gli esercizi da provare per allenare il petto non mancano. Ma che dire dell'utilizzo delle fasce di resistenza?

Secondo la National Academy of Sports Medicine, le fasce di resistenza possono contribuire alla resistenza muscolare, all'esplosività, all'equilibrio, alla flessibilità e alla mobilità, nonché aumentare le dimensioni del muscolo e la forza, esattamente come fanno i pesi liberi o le macchine.

"Le fasce sono portatili, leggere e permettono di aumentare l'intensità di un esercizio pur con un limitato rischio di infortuni", spiega Noam Tamir, C.S.C.S. "Aggiungere una fascia a un movimento a corpo libero può aumentare inoltre l'attivazione muscolare e aggiungere una nuova sfida sia per il core sia per la stabilità".

Le fasce di resistenza sono tra gli accessori più versatili e utili dell'attrezzatura per l'attività fisica. Per quanto riguarda la forza e le dimensioni muscolari, per fare progressi è necessario aggiungere resistenza agli esercizi in modo da aumentarne la difficoltà.

"Le fasce offrono una resistenza adattabile, il che significa che è possibile caricare maggiormente un senso del movimento rispetto all'altro", afferma Mathew Forzaglia, personal trainer certificato NFPT. Ad esempio, quando si eseguono le distensioni su panca con una fascia, all'inizio del movimento la resistenza è minima, mentre al culmine raggiunge il suo massimo. "Si tratta di una tecnica eccellente per sviluppare forza e potenza esplosiva", spiega Forzaglia.

Non solo le fasce di resistenza sono utili a questi fini, ma sono anche facili da trasportare e possono essere utilizzate in quasi tutti gli esercizi in qualsiasi ambiente. A volte, serve solo un po' di creatività. Inoltre, si possono utilizzare in pre- e post-allenamento.

"Sono un ottimo strumento per lo stretching e la mobilità, il che le rende ideali anche durante il riscaldamento", aggiunge Forzaglia. "Consentono una maggiore varietà di esercizi e sono molto facili da gestire".

Vuoi aggiungere alla tua routine di allenamento qualche esercizio per il petto utilizzando le fasce di resistenza? Prova i movimenti suggeriti da Tamir e Forzaglia. "Poiché vogliamo ottenere i massimi risultati in proporzione all'impegno speso, ci concentriamo su esercizi che sovraccaricano continuamente il muscolo", spiega Forzaglia. "Questi esercizi fanno lavorare il petto nella sua totalità. Inoltre, non è necessario ancorare la fascia da nessuna parte: si possono svolgere semplicemente a corpo libero, quindi prepararsi è semplice".

Esegui tutti gli esercizi con la fascia di resistenza per un allenamento completo del petto, oppure scegline un paio da inserire in una sessione in cui alleni il petto insieme ad altri gruppi muscolari.