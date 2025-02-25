Le cinque tecniche di recupero migliori dopo una corsa 

Per raggiungere i tuoi obiettivi sportivi, allenarsi con costanza non basta. Integrare strategie di recupero nella routine di allenamento è fondamentale per migliorare le prestazioni, oltre che per supportare la salute in generale. "Nel running, il recupero è fondamentale a qualsiasi livello, perché permette al corpo di ripararsi, adattarsi e rafforzarsi dopo lo stress fisico procurato dalla corsa", afferma Silva.

Il running è uno sport ad alto impatto, quindi grava maggiormente sul corpo rispetto a un'attività fisica a basso impatto come il nuoto. "I muscoli sviluppano microlacerazioni dopo un allenamento intenso", spiega Raquelle Felder, fisioterapista, D.P.T. e titolare di San Diego Mobile Rehab and Physical Therapy. "Queste microlacerazioni sono normali, e guariscono con un recupero adeguato", afferma l'esperta. Ecco perché il programma di allenamento ideale prevede il giusto equilibrio tra movimenti ad alto e basso impatto per favorire il recupero.

"Senza un buon recupero, chi corre rischia il sovrallenamento, il sovraffaticamento e gli infortuni, che possono tenere lontani dall'attività fisica per settimane, se non addirittura per mesi", afferma Silva. Inoltre, dare priorità al recupero consente al corpo di riparare i muscoli danneggiati, così che crescano più forti e siano pronti per l'allenamento successivo.