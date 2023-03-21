Cos'è l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata?

Esercitare della pressione su muscoli e tessuti connettivi con un massaggio può favorire una migliore circolazione. Una migliore circolazione implica un maggiore apporto di ossigeno e sostanze nutritive alle aree danneggiate, e contribuisce a ridurre la sensibilità e il gonfiore (che si presenta a livello intramuscolare dopo uno sforzo). Le tecniche disponibili sono molteplici e comprendono l'uso di pistole massaggianti o l'auto-rilascio miofasciale, noto come SMR. Quest'ultimo può essere praticato con un foam roller, una palla da lacrosse o un bastone massaggiante.

Una revisione apparsa in un numero del 2015 dell'International Journal of Sports Physical Therapy ha rivelato che il massaggio post-workout con foam roller aumenta la libertà di movimento e riduce il DOMS perché stimola la circolazione.