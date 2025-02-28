Per esercizio cardiovascolare, conosciuto come cardio, si intende qualsiasi tipo di attività che aumenta la frequenza cardiaca. Esistono moltissimi tipi di esercizi cardio, dalla passeggiata con il cane all'allenamento per il triathlon. La corsa è l'attività cardio più diffusa, ma non è per tutti.

Correre, infatti, è un'attività ad alto impatto. Poiché in alcuni momenti entrambi i piedi si staccano da terra, l'impatto con il suolo è maggiore rispetto, ad esempio, alla camminata. L'attività fisica ad alto impatto non è negativa, ma alcune persone potrebbero trarre beneficio da movimenti a impatto più basso o da un mix di esercizi ad alto e basso impatto.

"La corsa è un ottimo allenamento cardio, ma non è l'unico modo per mettere alla prova il sistema cardiovascolare", afferma Aine Thomas, NASM-CPT presso The Edge Fitness Clubs. "I movimenti ad alta intensità, a basso impatto e che coinvolgono tutto il corpo, possono aumentare la frequenza cardiaca, migliorare la resistenza e aumentare la forza, senza dover correre."