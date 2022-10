Yoga vinyasa e perché dovresti provarlo

Se cerchi uno stile di yoga che assomigli più a una lezione di danza che a una pratica lenta e rigenerativa, il Vinyasa potrebbe fare al caso tuo. Questo stile implica un movimento rapido nel passare da una posizione all'altra all'interno di una sequenza. Man mano che cambi posizioni e sequenze a un ritmo più sostenuto, la tua frequenza cardiaca aumenta.

"L'elemento distintivo del Vinyasa è il flusso naturale del respiro e del momento. Alla lettera, il termine significa 'muoversi in modo speciale', ovvero in un modo speciale che presuppone consapevolezza" afferma Jonah Kest, Nike Trainer e istruttore di Vinyasa e Ashtanga.

Nello yoga Vinyasa, sincronizzi il movimento con ogni inspirazione ed espirazione. Ad esempio, secondo l'American Council on Exercise, si inspira nella fase di allungamento o di espansione della posizione, e si espira quando invece la si intensifica.

Molte persone intendono il Vinyasa come una forma di Ashtanga, dove a ogni respiro corrisponde un movimento. Altri stili di yoga, come l'Hatha, tendono a essere più rigidi e richiedono di mantenere una posizione per alcuni secondi prima di passare a un'altra. Ma con il Vinyasa, la sequenza libera è simile a una danza, e il respiro è ciò che ti guida, spiega Kest.

Durante una pratica di Vinyasa, puoi aspettarti di assumere posizioni e posture tradizionali dello yoga, come cane a testa in giù, plank, cane a testa in su, piegamento in avanti e guerriero I, II, e III, così come sequenze che includono saluti al sole, intrecci e torsioni.

Ora che sai in cosa consiste il Vinyasa, continua a leggere per scoprire alcuni dei benefici di questo stile, sia per principianti che per veterani dello yoga.