Yoga vinyasa e perché dovresti provarlo

Secondo quanto affermato da Kest, il Vinyasa, nella sua essenza, è una meditazione in movimento, poiché ti permette di collegare il respiro alla mente attraverso il movimento.

"Al termine di una pratica mi sento sempre più leggero rispetto a quando ho iniziato, sia fisicamente che emotivamente" continua Kest. "Puoi aumentare la concentrazione e la resilienza emotiva, nonché avvicinarti alla tua spiritualità. È sorprendente come rivolgere l'attenzione verso l'interno possa produrre un beneficio di questa portata."

Un piccolo studio, pubblicato a giugno 2019 sull'American Journal of Pharmaceutical Education, ha visto 17 studenti universitari alle prese con un programma di sei settimane che prevedeva una lezione di Vinyasa di 60 minuti alla settimana. Alla fine del programma, gli studenti avevano ridotto significativamente i loro livelli di stress e ansia; un risultato che suggerisce che il Vinyasa, nel contesto di una pratica che include meditazione e mindfulness, può essere efficace nel ridurre lo stress.

È stato inoltre dimostrato che il Vinyasa aiuta a ridurre lo stress associato allo smettere di fumare. Da un piccolo studio pubblicato a gennaio 2016 sull'International Journal of Yoga Therapy, è emerso che fare una lezione di Vinyasa di 60 minuti due volte alla settimana, con esercizi di respirazione e tecniche di rilassamento, ha aiutato i partecipanti a gestire meglio lo stress e la voglia di fumare. Inoltre, li ha aiutati a sentirsi più rilassati e ha aumentato la loro consapevolezza del proprio corpo.