Come usare correttamente un massaggiatore muscolare

Come usare correttamente una pistola da massaggio muscolare, secondo i fisioterapisti
Salute e benessere
Gli esperti spiegano come usare correttamente una pistola da massaggio muscolare per alleviare immediatamente i muscoli indolenziti.
Un training costante richiede tempo e dedizione per mantenersi in salute. Per questo, è importante dare priorità agli esercizi per il recupero.
Esistono vari metodi e opzioni per il recupero da prendere in considerazione. Dalla classica vasca ghiacciata alla terapia compressiva, esistono diversi metodi per farti sentire meglio. Una delle opzioni più utili e popolari è utilizzare una pistola da massaggio muscolare durante la preabilitazione, la riabilitazione e i programmi quotidiani per il recupero.
I vantaggi di una pistola per massaggio muscolare
Forse avrai visto gli Athlete professionisti usare una pistola da massaggio muscolare a bordo campo o anche in un centro fisioterapico. Spesso assomiglia a un trapano con una testina morbida all'estremità, che si usa sui muscoli indolenziti.
"Le pistole per massaggio muscolare trattano il muscolo con vibrazioni e percussioni per ridurre l'accumulo di acido lattico e l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS), favorendo la circolazione e aumentando la temperatura nei tessuti", afferma David Jou, dottore in fisioterapia.
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Le vibrazioni prodotte dalla pistola per massaggio muscolare sono più forti e più veloci di quanto si possa fare manualmente, conferma Carly Graham Brady, dottoressa in fisioterapia.
Uno dei vantaggi legati all'uso della pistola per massaggio muscolare è quello di diminuire l'indolenzimento dovuto all'allenamento e l'indolenzimento in generale, aggiunge Jou. Un altro vantaggio, secondo Graham Brady, è la rapidità con cui tale strumento riesce ad agire in profondità sul tessuto muscolare rispetto a un massaggio manuale o alla fisioterapia.
Come usare una pistola da massaggio muscolare
Le pistole da massaggio muscolare sono un ottimo strumento per il recupero. Per sfruttarne i vantaggi (e prevenire lesioni involontarie), è importante imparare a usare correttamente tale strumento prima di trattare i muscoli doloranti.
Secondo Jou, bisogna agire sul ventre del muscolo (la zona con più tessuto muscolare) e sulla lunghezza del muscolo, evitando le sporgenze ossee e le inserzioni. Questo ti aiuterà a prevenire disagio e dolore. Come regola generale, Graham Brady consiglia di usare la pistola da massaggio muscolare sul tessuto molle o dove è presente molta massa muscolare, non su ossa o tendini.
Nello specifico, suggerisce di usare la pistola sulle zone indolenzite o tese. Consiglia, invece, di non usarla sulle ossa perché potrebbe aggravare determinate lesioni e condizioni come le fratture.
Jou spiega che potresti avere la tentazione di usare la pistola da massaggio muscolare alla massima potenza, soprattutto dopo un paio di giorni di training intensi, ma il concetto di “nessun dolore, nessun guadagno” non vale per le pistole da massaggio muscolare. “Mi piace consigliare agli Athlete di optare per una velocità e una pressione sopportabili e di basarsi sul dolore per capire quanto tempo utilizzare il dispositivo”, spiega. "I vantaggi della pistola da massaggio muscolare non dipendono dall'intensità delle impostazioni, ma soprattutto da quando e dove utilizziamo questo dispositivo."
Graham Brady è d'accordo con Jou sul fatto di usare la tolleranza del massaggio come linea guida. Non spingere la pistola in profondità nella zona indolenzita, ma applica lentamente una pressione dal basso verso l'alto e da un lato all'altro: l'uso di angolazioni diverse può aiutare ad agire sul tessuto in modi diversi, ha spiegato Graham Brady.
Non esiste una quantità di tempo definita per ciascun gruppo muscolare, ma Graham Brady consiglia di massaggiare gradualmente una zona e spostarsi su altri muscoli, una volta percepito il sollievo e dopo che il muscolo si è disteso. Graham Brady suggerisce che usare la pistola da massaggio muscolare per 10 minuti al giorno in combinazione con un massaggio manuale o la fisioterapia può migliorare il modo in cui ti senti e ti muovi.
Se non sai quale testina (o estremità superiore) usare, Graham Brady spiega che la testina da usare è proporzionale alla grandezza della zona muscolare da trattare. Più piccola è la testina, più il massaggio sarà localizzato. Per evitare di provare dolore, il consiglio è di cominciare con una testina più grande per vedere se riesci a tollerarla e poi valutare la possibilità di usarne una più piccola.
Quando usare una pistola da massaggio muscolare
Poiché esiste un'ampia gamma di strumenti e opzioni per il recupero, forse ti starai chiedendo quando preferire una pistola da massaggio muscolare rispetto ad altre opzioni come un foam roller o un massaggio tradizionale. Secondo Jou, le pistole da massaggio muscolare sono ottime quando non hai altre opzioni per il recupero. "Tuttavia, le pistole per massaggio muscolare sono solo degli strumenti e non sono pensate per sostituire i trattamenti tradizionali di un professionista", afferma.
Graham Brady concorda con Jou e aggiunge che dovrebbero essere usate insieme a quello che i professionisti, come i fisioterapisti, consigliano di fare. Ha aggiunto che le pistole da massaggio muscolare sono ottimi strumenti da alternare ai massaggi o alla fisioterapia, per mantenere l'integrità del tessuto muscolare prima della sessione successiva.
Graham Brandy consiglia di non utilizzare una pistola da massaggio muscolare su una zona dove avverti uno strappo, uno stiramento o una lesione. Ma se hai bisogno di un sollievo immediato e a breve termine a causa di un muscolo indolenzito, suggerisce di usare la pistola da massaggio muscolare lentamente e con delicatezza intorno alla zona dolorante per evitare di aumentare l'infiammazione.
Per quanto riguarda il tempo di utilizzo ottimale di una pistola da massaggio muscolare nella tua routine, Jou spiega di usarla subito dopo un allenamento per incrementare la circolazione, espellere acido lattico e tossine dai muscoli e diminuire l'indolenzimento provocato dall'allenamento. Ha anche consigliato di fare una sessione di follow-up il giorno dopo per preservare l'allungamento e la mobilità muscolari. Eppure le ultime ricerche suggeriscono che anche solo cinque minuti di massaggio prima di fare esercizio possono ottimizzare la flessibilità, senza sacrificare la prestazione muscolare.
Quando non usare una pistola da massaggio muscolare
Potresti avere la tentazione di utilizzare una pistola da massaggio muscolare ogni volta che avverti un disagio ma, secondo Jou e Graham Brady, è molto probabile che questo approccio provochi dolore, lesioni e peggioramento dei sintomi. In caso di lesioni acute, gonfie o correlate ai nervi, Jou sconsiglia di utilizzare il dispositivo sopra queste zone per evitare danni a lungo termine.
Se ti stai chiedendo come usare una pistola da massaggio muscolare sulla schiena, Jou consiglia di concentrati sulle zone che hanno più muscoli, evitando la colonna vertebrale, il collo e le strutture ossee profonde.
Graham Brandy spiega che se, in generale, non avverti alcun sollievo o se i muscoli non si rilassano, dovresti smettere di usare la pistola da massaggio muscolare e consultare una persona esperta, come un fisioterapista, per capire l'origine del problema e farti prescrivere un programma personalizzato al fine di alleviare qualsiasi dolore e disagio.
In fin dei conti, è importante definire un programma di recupero che funzioni al meglio in base alle tue esigenze, senza limitarsi a seguire le tendenze del momento. E se l'uso di una pistola da massaggio muscolare fa parte del programma, prendi in considerazione la possibilità di consultare una persona esperta che ti mostri come si usa in modo corretto, per trarne il massimo vantaggio e farla funzionare al meglio.
Testo di Tamara Pridgett