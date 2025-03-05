Come prevenire il dolore alle caviglie dopo la corsa

Alcuni studi suggeriscono che circa l'80% degli infortuni correlati al running sono causati dal sovraccarico di lavoro. Puoi evitare questo problema preparando il corpo alla corsa, aumentando in modo adeguato la distanza da percorrere e dando priorità alle strategie di recupero.

Prima di tutto, fai sempre un riscaldamento prima di correre. "Inizia con esercizi dinamici, come rotazioni delle caviglie, oscillazioni delle gambe e jogging leggero: questi movimenti aumenteranno il flusso sanguigno alle caviglie e la flessibilità dei tessuti molli", spiega Gallucci.

È consigliabile, inoltre, integrare nella routine di allenamento esercizi di rafforzamento mirati in modo specifico ai tendini e ai muscoli attorno alla caviglia. Gallucci consiglia di eseguire esercizi di equilibrio su una sola gamba, esercizi con la fascia di resistenza e sollevamenti sui polpacci.

"Aumenta la frequenza, l'intensità o la durata della corsa in modo ponderato per evitare di sottoporre i tessuti delle caviglie a uno stress eccessivo", dice Harmon. "Una buona regola è aumentare solo uno di questi parametri per volta quando perfezioni il tuo allenamento", aggiunge.

In altre parole: se aumenti sia la distanza percorsa che il numero di allenamenti di velocità potresti sollecitare eccessivamente le caviglie. Concentrati prima su uno dei due aspetti e introduci l'altro quando il corpo avrà avuto il tempo di adattarsi.

Entrambi gli esperti concordano sul fatto che è sempre meglio consultare una figura professionale specialista in fisioterapia se avverti dolore dopo aver corso. "Il tuo o la tua fisioterapista saprà correggere eventuali squilibri muscolari e problemi biomeccanici e suggerirti un programma di esercizi specifico, basato sui risultati della sua valutazione", osserva Gallucci.

"Potrà anche aiutarti a migliorare l'equilibrio e la stabilità, contribuendo ulteriormente alla prevenzione degli infortuni", aggiunge Harmon.