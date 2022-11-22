Perché l'automassaggio è il metodo ideale prima dell'allenamento

Secondo Jones, l'auto-massaggio è una pratica essenziale per la prevenzione di infortuni negli atleti. "Contribuisce a ridurre il rischio di stiramenti e altri infortuni muscolari comuni", aggiunge.

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Massaggiare i muscoli può accelerare la guarigione grazie al miglioramento del flusso sanguigno. Ciò contribuisce a ossigenare le cellule, velocizzando il processo di riparazione. Inoltre, da una ricerca condotta da scienziati del Wyss Institute e dell'Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences è emerso che il massaggio ha la capacità di comprimere le cellule che causano infiammazione nel tessuto muscolare, contribuendo così alla riparazione del muscolo stesso.

L'auto-massaggio "riduce anche i microtraumi nei tessuti, che possono provocare dolore nei giorni successivi all'allenamento", spiega Jones. "Di conseguenza, si potrà recuperare più rapidamente per tornare ad allenarsi o a gareggiare il prima possibile", aggiunge.

Noto anche come DOMS (acronimo di Delayed Onset Muscle Soreness), l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata può presentarsi entro le 24 ore successive a un allenamento e durare fino a sette giorni (con la massima manifestazione dolorosa entro i primi tre giorni). Anche se le cause del DOMS non sono del tutto chiare, la ricerca dimostra che l'auto-massaggio è una strategia particolarmente efficace per alleviare i sintomi del DOMS e, quindi, favorire un recupero più rapido.

Se si utilizza l'auto-massaggio per accelerare i tempi di recupero, è importante consultare i professionisti del settore per imparare le tecniche e i metodi migliori per il proprio caso.

"Quando un muscolo o una parte del corpo in particolare non funzionano come dovrebbero si è più esposti al rischio di infortuni, anche in altre parti del corpo costrette a farsi carico dello sforzo aggiuntivo", spiega Matt Tanneberg, dottore in chiropratica e trainer di forza e preparazione fisica.

Quando si massaggiano i muscoli per la prevenzione degli infortuni, Tanneberg consiglia di creare una routine di allenamento preventiva che includa "un riscaldamento dinamico che simuli, idealmente, alcuni o tutti i movimenti che verranno effettuati, seguito da un auto-massaggio sulle zone in cui si rilevano tensioni, aderenze o rigidità".