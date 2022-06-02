5 tipp a flow állapotod megtalálásához, a szakértők szerint

A flow koncepcióját 1990-ben megalkotó pszichológus (Csíkszentmihályi Mihály, ha épp egy kvízjátékhoz kellene) a szó jelentésének az optimális életélményt tartotta. Amikor flow-ban vagy, voltaképpen kitoltad a határaidat, miközben valami olyan tevékenységet végzel, ami egyszerre jelent számodra kihívást, valamint elképesztő örömöt és szórakozást. Megjegyezte, hogy az emberek ilyenkor rendszerint „erősnek, ébernek, könnyedén a helyzet urának, feszélyezetlennek, a teljesítőképességük csúcsán érzik magukat. A problémák pedig megszűnni látszanak.”



Több híres pszichológus, például Martin Seligman véli úgy, hogy a flow állapotok kulcsfontosságú szerepet játszanak a mélyen gyökerező, hamisítatlan boldogság elérésében. Nem csupán jól érzed magad a flowtevékenység közben, hanem nyugodtabbnak, elégedettebbnek és sikeresebbnek is érzed magad utána. (Paterson szerint érdemes ezt a flow utáni boldogságot ízlelgetni, mivel segíthet arra összpontosítani, hogy mit tettél, ahelyett, hogy rögtön a következő dologba vágnád a fejszéd.)



Ennek biológiai oka is van. „Amikor a flow állapotában vagy, az agyad neurotranszmittereket, például dopamint és szerotonint bocsát ki, ezért jól érzed magad” – magyarázza Levy. Ezért járhat a flowélmény rendszeres átélése jelentős előnyökkel a mentális egészségedre nézve, valamint ezért fokozhatja a produktivitásod.



A kutatások közvetlen kapcsolatot mutattak ki a sportolók flowélményei és csúcsteljesítménye között. „Sportpszichológiai szempontból a flow akkor történik, amikor a test és az elme tökéletes összhangban van” – mondja dr. Joel Fish, a philadelphiai Center for Sport Psychology igazgatója. Ez nagy lendületet adhat a napi edzésed lenyomásához, a kiemelkedő futballteljesítményez, vagy ahhoz, hogy tartsd a több minőségi szénhidrát fogyasztására vonatkozó étkezési célod.



Egyes tanulmányok szerint a rendszeres flowélmények a nagyobb önbizalommal és önbecsüléssel is összefüggenek. Ennek oka, hogy a flow-t okozó tevékenységek örömteliek, végzésük pedig segít még jobbá válni az adott tevékenységben. „A rendszeresen ilyen állapotba kerülők készségei fejlődnek, és emiatt valószínűleg magabiztosabbnak érzik magukat” – mondja Levy.



Amikor ez a sok jó dolog összeadódik, ösztönösen eltökélten és izgatottan dolgozol a célod eléréséért.