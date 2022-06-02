5 tipp a flow állapotod megtalálásához, a szakértők szerint

Találd meg a zónádat – és maradj benne
Coaching
Nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy gyakrabban hozd a csúcsformád – és hogy learasd a magabiztosság, a teljesítmény és a jó érzés gyümölcseit.
- A tevékenységekbe való belefeledkezésről – azaz a zónád megtalálásáról — kimutatták, hogy összefügg a csúcsteljesítménnyel, és számos téren vezethet fejlődéshez.
- A zónád megtalálása nem is olyan nehéz: ütemezz be minden napra egy olyan, pár perces tevékenységet, melybe szívesen belefeledkezel.
- Ha zavaró tényezők miatt nem sikerül megtalálnod a zónád (azaz átélned a flow-élményt), egy meditatív sétával elcsendesítheted a gondolataid.
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Varázslatnak tűnhet annyira belemerülni egy tevékenységbe (átszellemülve olvasni egy emlékiratot, meglovagolni egy hullámot), hogy tényleg elfeledkezel a teendők végeláthatatlan soráról, a mindennapi aggodalmakról, vagy még a telefonodról is. A valóság azonban az, hogy egy nagyon is létező pszichológiai állapotot élsz át: ez a flow. És ez a titka annak, hogy olyan lendületbe kerülj, mellyel valóban fejlesztheted a sportolói készségeid, a sportteljesítményed, valamint szinte bármit, amihez koncentrálni kell.
A flow-t akkor érzed, amikor teljesen eggyé válsz az általad végzett tevékenységgel. „Meghatározható az adott pillanat maradéktalan átéléseként is” – magyarázza a stressz, a szorongás és a kiégés területeire szakosodott dr. Morgan Levy, a floridai Boca Ratonban dolgozó szakpszichológus. „Szinte olyan, mintha az egyén ilyenkor a tettei és az öntudata összeolvadásának élményét élné át.” Ez az ellentéte annak, ahogy többségünk általában működik, teszi hozzá.
Gondolj az elmédre laptopként vagy telefonként. Általában egy csomó ablakot nyitsz meg, és rengeteg alkalmazást futtatsz egyszerre, ami lelassíthatja az eszközöd, magyarázza dr. Randy Paterson vancouveri pszichológus, és a How to Be Miserable In Your Twenties című könyv szerzője. A flow állapotában viszont az eszközöd sokkal nagyobb kapacitást szentel egyetlen nagy teljesítményt igénylő alkalmazásnak, hogy az a lehető leghatékonyabban működhessen.
A szakértők szerint egy kis erőfeszítéssel a flowélmény elérése tudatossá – és gyakorivá – válhat. Ez pedig a fejlődést is lendületben tarthatja.
A flow kellemes érzése
A flow koncepcióját 1990-ben megalkotó pszichológus (Csíkszentmihályi Mihály, ha épp egy kvízjátékhoz kellene) a szó jelentésének az optimális életélményt tartotta. Amikor flow-ban vagy, voltaképpen kitoltad a határaidat, miközben valami olyan tevékenységet végzel, ami egyszerre jelent számodra kihívást, valamint elképesztő örömöt és szórakozást. Megjegyezte, hogy az emberek ilyenkor rendszerint „erősnek, ébernek, könnyedén a helyzet urának, feszélyezetlennek, a teljesítőképességük csúcsán érzik magukat. A problémák pedig megszűnni látszanak.”
Több híres pszichológus, például Martin Seligman véli úgy, hogy a flow állapotok kulcsfontosságú szerepet játszanak a mélyen gyökerező, hamisítatlan boldogság elérésében. Nem csupán jól érzed magad a flowtevékenység közben, hanem nyugodtabbnak, elégedettebbnek és sikeresebbnek is érzed magad utána. (Paterson szerint érdemes ezt a flow utáni boldogságot ízlelgetni, mivel segíthet arra összpontosítani, hogy mit tettél, ahelyett, hogy rögtön a következő dologba vágnád a fejszéd.)
Ennek biológiai oka is van. „Amikor a flow állapotában vagy, az agyad neurotranszmittereket, például dopamint és szerotonint bocsát ki, ezért jól érzed magad” – magyarázza Levy. Ezért járhat a flowélmény rendszeres átélése jelentős előnyökkel a mentális egészségedre nézve, valamint ezért fokozhatja a produktivitásod.
A kutatások közvetlen kapcsolatot mutattak ki a sportolók flowélményei és csúcsteljesítménye között. „Sportpszichológiai szempontból a flow akkor történik, amikor a test és az elme tökéletes összhangban van” – mondja dr. Joel Fish, a philadelphiai Center for Sport Psychology igazgatója. Ez nagy lendületet adhat a napi edzésed lenyomásához, a kiemelkedő futballteljesítményez, vagy ahhoz, hogy tartsd a több minőségi szénhidrát fogyasztására vonatkozó étkezési célod.
Egyes tanulmányok szerint a rendszeres flowélmények a nagyobb önbizalommal és önbecsüléssel is összefüggenek. Ennek oka, hogy a flow-t okozó tevékenységek örömteliek, végzésük pedig segít még jobbá válni az adott tevékenységben. „A rendszeresen ilyen állapotba kerülők készségei fejlődnek, és emiatt valószínűleg magabiztosabbnak érzik magukat” – mondja Levy.
Amikor ez a sok jó dolog összeadódik, ösztönösen eltökélten és izgatottan dolgozol a célod eléréséért.
Hogyan találd meg a flow-t
Valószínűleg számos alkalommal kerültél önkéntelenül a flow állapotába, anélkül, hogy ezt akartad volna, vagy hogy ennek tudatában lettél volna. (Ha már raktál ki dinamikusan kirakóst pár óra alatt, akkor gratulálunk: keményen tolod a flow-t, haver.)
Ez gyakran spontán történik. Ha azonban szándékosan szeretnél flow-ba kerülni, haladj végig az alábbi lépéseken.
1. Találj egy flow-barát tevékenységet.
Akkor kerülhetsz a legkönnyebben flowhangulatba, amikor valami olyasmit csinálsz, ami kihívást jelent, de azért nem annyira nehéz, hogy elkezdjen frusztrálni (ami egy szempillantás alatt kizökkentene). A tevékenységnek bizonyos egyértelmű, azonnali visszajelzést kell biztosítania számodra, hogy tovább akard csinálni. Ez alatt általában az értendő, hogy jól érzed magad, miközben csinálod, mondja Levy.
A sportok egészen elképesztő hatékonysággal képesek kialakítani a flow-érzést. Különösen azok, amelyekhez szükség van a figyelmedre: ilyen például a sziklamászás, a jóga, a szörfözés vagy a síelés, mivel e sportok során „megéled a pillanatot, és nem gondolsz a múltra vagy a jövőre” – mondja Fish. Ez az összpontosítás pedig képes sziklacsúcsról sziklacsúcsra, valamint hullámról hullámra lendületet adni.
Őszintén szólva azonban a flow-t bármi okozhatja, ami eljuttat arra a pontra, ahol már minden másról elfeledkezel, és elveszíted az időérzéked. „A mosogatás, a ruhák hajtogatása, a sakkozás, a tánc, az autómosás, valamint az írás is mind jó példák erre” – mondja Levy. A hétköznapi tevékenységek, például a házimunkák esetében a kulcsot a tudatosság fenntartása jelenti, ahelyett, hogy robotpilótára váltanánk, és hagynánk a gondolatainkat ezer felé szaladni. „Amikor mosogatsz, összpontosíthatsz a tányérok kinézetére, arra, hogy milyen érzés a kezedben tartani őket, vagy a csobogó víz hangjára” – magyarázza. (Ez utóbbi tipp kettőt ér, mivel a tudatosságodat is növeli).
2. Zárd ki az időt.
Ha konkrét terveket készítesz a flow-barát tevékenység végzéséhez, azzal növeled annak esélyét, hogy végül tényleg az áhított állapotba kerülsz. „Kezdd kicsiben” – mondja Levy. „Beállíthatsz emlékeztetőt a telefonodon, hogy bizonyos időt – legyen az akár csak öt perc – minden nap az adott tevékenységgel tölts.” Nincs jó vagy rossz időpont, de ha minden nap ragaszkodsz egy adott időintervallumhoz, azzal következetesebb leszel, így a flow is természetesebben következik be, mondja. A következetesség pedig még a kemény munkánál is jobban felpörgetheti a fejlődésed.
3. Szabadulj meg a zavaró tényezőktől.
A flow eléréséhez (nem meglepő módon) összpontosítanod kell, szóval keress egy csendes helyet, kapcsold ki a telefonod (vagy állítsd repülőgépes üzemmódba), és szedj össze mindent, amire a kezdéshez szükséged van. Ez a rendkívül fontos lépés segít majd koncentrálnod, de ez nem minden. Az eszközeid előkészítése – és bizonyos fokig az, hogy ebből rituálét csinálsz – segít arra ösztönözni az agyad, hogy flow-ba kerüljön – mondja Paterson. Talán mindig ugyanazt a zenét hallgatod, amikor edzéshez öltözöl át, vagy mindig ugyanarra a munkaterületre pakolod ki a festékeid és ecseteid, mielőtt a vászonhoz érnél.
4. Szellőztesd ki a fejed.
Ha a zavaró külső tényezőktől való megszabadulás nem elég, hogy tényleg segítsen beleélni magad abba, amit csinálsz, akkor próbálj ki egy átvezető tevékenységet, hogy lecsendesítsd az elméd. Jó kiindulópont lehet például egy rövid, meditációs séta, melynek során a téged körülvevő látványra, hangokra, illatokra és érzésekre fókuszálsz – javasolja Kelley Kitley hivatásos kórházi szociális munkás és pszichoterapeuta Chicagóból. Ezzel már a tevékenység elkezdése előtt célt tűzöl ki magad elé, valamint segíthet fokozni a közvetlen környezeteddel kapcsolatos tudatosságod – mondja, így az adott pillanatra összpontosíthatsz.
5. Ne erőltesd.
Megalapozhatod a flow-t, de nem mindig idézheted elő (bocsi!). Gondolj rá inkább úgy, mint egy olyan barátra, akit lazán elhívtál egy buliba, ahelyett, hogy kineveznéd díszvendégnek – a jelenléte szívesen fogadott és vágyott is, de nem kötelező. „Nem ellenőrizheted folyamatosan, hogy »Ott vagyok már? Ez már a flow?«, mivel a flow természeténél fogva arról szól, hogy ne gondolj a reakcióidra” – magyarázza Paterson. Ha túl sokat aggódsz, azzal eltéríted az agyad a flow irányából.
Más szóval, mit is jelent ez? Csak indulj el futni, kezdj ásni a kertben, vagy nyisd ki a jegyzetfüzeted. A többi már magától történik. Amint profi leszel a flow-élmény elérésében, semmi sem állíthat majd meg!
Szöveg: Marygrace Taylor
Illusztráció: Mojo Wang
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