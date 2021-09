5 tipp a flow állapotod megtalálásához, a szakértők szerint

Varázslatosnak tűnhet annyira belemerülni egy tevékenységbe (átszellemülve olvasni egy emlékiratot, meglovagolni egy hullámot), hogy tényleg elfeledkezel a teendők végeláthatatlan soráról, a mindennapi aggodalmakról, vagy akár még a telefonodról is. A valóság azonban az, hogy egy nagyon is létező pszichológiai állapotot élsz át: ez a flow.



A flow-t akkor érzed, amikor teljesen eggyé válsz az általad végzett tevékenységgel. „Meghatározható az adott pillanat maradéktalan átéléseként is” – magyarázza a stressz, a szorongás és a kiégés területeire szakosodott dr. Morgan Levy, a floridai Boca Ratonban dolgozó szakpszichológus. „Szinte olyan, mintha az egyén ilyenkor a tettei és az öntudata összeolvadásának élményét élné át.” Megjegyzi, hogy ez pontosan az ellentéte annak, ahogy többségünk általában működik, hiszen millió különböző dolgon jár az agyunk, ami talán (és a talán alatt azt értjük, hogy egészen biztosan) kikészít minket.



Gondolj az elmédre laptopként vagy telefonként. Általában egy csomó ablakot nyitsz meg, és rengeteg alkalmazást futtatsz egyszerre, ami lelassíthatja az eszközöd, magyarázza dr. Randy Paterson vancouveri pszichológus, és a How to Be Miserable In Your Twenties című könyv szerzője. A flow állapotában viszont az eszközöd sokkal nagyobb kapacitást szentel egyetlen nagy teljesítményt igénylő alkalmazásnak annak érdekében, hogy az a lehető leghatékonyabban működhessen.



A szakértők szerint egy kis erőfeszítéssel a flowélmény elérése tudatossá – és gyakorivá – válhat.