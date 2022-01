Kayla McBride WNBA-játékos a sportolók mentális egészségének fontosságáról

Kayla McBride számára a kosárlabda sosem volt csupán egy játék. Menekülést jelentett gyermekkori traumáitól és az azokból eredő, mentális egészségéhez kapcsolódó problémáitól. Amikor azonban a járvány miatt a sportban szünet állt be, kénytelen volt szembenézni a sportoló mögött rejtőző nővel. Háromrészes, mentális egészséggel kapcsolatos minisorozatunk utolsó epizódjában a WNBA veteránja csatlakozik házigazdánkhoz, Jaclyn Byrerhez, hogy elvigyen minket magával egészség felé vezető utazására, amely azzal a döntéssel kezdődött, hogy a nyilvánosság elé tárja a történetét. Nyíltan mesél nekünk a sebezhetőség által okozott kihívásokról, de arról is, amit nyerni lehet vele: a családjával való szorosabb kötelékről és a sporttal való boldogabb kapcsolatról. Arról is beszél nekünk, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos párbeszéd hogyan segített megmutatni másoknak – és saját magának is –, hogy egy sportoló több, mint a szám a mezén vagy a szezonvégi statisztikái. Hallgasd és ismerd meg, hogy a falaid lebontása és az, ha teret engedsz másoknak, hogy ezt ők is megtehessék, hogyan vezethet el egy olyan világba, ahol fontosabb szerepet tölt be a mentális egészség.