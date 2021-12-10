3 módszer a boldogabb élethez – pszichológusok szerint

Így működik: Enni és vásárolgatni is jó, de olyasmit csinálni, ami iránt elkötelezettséget érzel, sokkal több örömet okoz. Ilyenkor teljesen elmerül az ember abban, amit csinál: jó példa egy hosszú futás, egy fantasztikus könyv, amelyik teljesen beszippant, vagy a mély összpontosítás állapota jógázás közben. Ha valaki megkérdezi, hogy érzed magad, nem feltétlenül mondanád azt, hogy boldog van, de a belső béke élményét valószínűleg megtapasztalod, mondja Carla Marie Manly, PhD fokozattal rendelkező klinikai pszichológus, a Joy From Fear (Öröm a félelemből) című könyv szerzője. Ez a flow állapota, amikor nem kalandozik el az agy, mert 100%-ig belemerülsz abba, amit csinálsz.

Próbáld ki: Jó esély van arra, hogy a napodnak vagy a hetednek van olyan része, amikor teljesen elmerülsz valamiben (és élvezed, vagyis valószínűleg nem a Zoom-hívásokról van szó). Ha viszont azok a dolgok, amelyeket szerettél, mielőtt megbolondult az élet, háttérbe szorultak, vagy egyszerűen már nem tűnnek érdekesnek, itt az újratervezés ideje. „Ha többet szeretnél [miközben valaminek a közepén vagy], ez az elköteleződésre utal” – magyarázza Manly.

Gondoldd végig, mi az, ami az erősségeidre épít. „Minél jobban érdekel, annál lelkesebben fogsz részt venni benne” – magyarázza Manly. Ha szeretsz tanulni, próbálj ki egy új sportot. Valóságos dzsungel nő a nappalidban? Csatlakozz egy közösségi kerthez, és kezdj el zöldséget termeszteni. Ha látsz valami szépet, azonnal le kell fotóznod? Látogass el a helyi múzeumba, vagy jelentkezz egy fotótanfolyamra.

Ha nehezen találod meg a megfelelő tevékenységet, nyugodtan kérj segítséget másoktól. Kérdezd meg a szerelmedet vagy az egyik barátodat arról, hogy mikor láttak nagyon belemerülni valamibe, vagy mikor láttak nagyon, nagyon boldognak – javasolja Green. Naplót is elkezdhetsz írni: minden nap írj le három olyan pillanatot, amikor úgy érezted, hogy nagyon élvezel valamit, valami fontosat éltél át, vagy nagyon jól csináltál valamit. Ezután gondold át, hogy miért volt mindez. A kutatások szerint egyébként már attól boldogabbnak fogod érezni magad, hogy végigcsinálod ezt, és idővel lesz egy pár tipped arról, hogy mi érdekel igazán.