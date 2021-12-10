3 módszer a boldogabb élethez – pszichológusok szerint

A legrövidebb út a boldogsághoz
Coaching
Lehet, hogy álomként hangzik, de ezzel az egyszerű útmutatóval valóban vigyorgó emojiként élheted az életed.
Néha az a kínzó érzésed támad, hogy boldogabbnak kellene lenned, mint amilyen vagy? Az életed papíron vagy az Instagramon nagyszerűnek tűnik – jó állásod van, szép lakásban laksz, élénk társasági életet élsz stb. –, és nem tudsz rámutatni semmire, amivel baj lenne, de valahogy mégis hiányzik valami.
Martin Seligman, a híres pszichológus szerint ez azért van, mert a boldogságod nem mélyről jövő – inkább csak megvagy. Ha csak az azonnali örömszerzésre (például egy új ruha vagy egy új telefon megvásárlása) vagy az élmények és eredmények hajszolására koncentrálsz (például még egy verseny megnyerésére vagy tökéletes átlag elérésére a félév végére), rövid időre boldog leszel, de ez a boldogság tűnékeny.
A mélyről jövő és hiteles boldogság Seligman szerint a beteljesüléssel teli életből jön. Ha megtalálod azt, ami szenvedélyesen érdekel, és azoknak a tevékenységeknek és kapcsolatoknak szenteled az életedet, amelyek fontosak számodra, folyamatosan úgy fogod érezni, hogy az életednek célja van. Ez pedig teletölti a pozitív érzelmek poharát.
„Ez egy utazás, és a sikert nem lehet pontosan mérni”
Melissa Green
PsyD, klinikai szakpszichológus
Három lépés a virágzóbb életért
A feladat, hogy megtaláld és megéled az életed célját, kicsit ijesztő lehet. Semmiképpen se úgy gondolj rá, mint egyetlen, mindent megkoronázó pillanatra, amikor eléred a hiteles boldogság nirvánáját, és onnantól folyamatos örömben élheted az életed. „Ez egy utazás, és a sikert nem lehet pontosan mérni” – magyarázza Melissa Green okleveles pszichológus. „ Nem egyetlen nagy dolgot kell megvalósítani, amivel rögtön célba is érsz.”
Ráadásul (és ez végtelenül fontos!) a hiteles boldogság felé vezető út nem jelent hatalmas munkát. Nem kell gyökerestül megváltoztatni az életed, lemondanod az anyagi javakról vagy minden reggel egy – vagy öt – órán keresztül meditálni. Elég, ha szem előtt tartod Seligman elméletének legfontosabb cselekvéseit.
1. Növeld az azonnali örömet adó pillanatok számát (mértéktartóan)
Így működik: Az élvezetes dolgok azonnal feldobják a hangulatodat, magyarázza Green, mert ilyenkor felszabadul a dopamin nevű neurotranszmitter, amely hatással van a közérzetedre. Gondolj arra, amikor először sikerült segítség nélkül felhúzod magad, egy kávézásra a kertben, vagy a növénygyűjteményed legújabb tagjának megérkezésére.
Valójában, ha a hangulat javításáról van szó, több rövid örömteli vagy boldog pillanat (az előbb említettekhez hasonlók) hosszabban tartó hatást fejtenek ki, mint kevés nagy esemény, például egy fontos előléptetés vagy a megházasodás. „Ezért fontos kiélvezni az apró örömöket” – hangsúlyozza Green.
Próbáld ki: Az örömöt okozó dolgok keresése rész már megvolt, igaz? A kulcs az, hogy ne csak a következő fantasztikus dolgot keresd állandóan, mert ettől valószínűleg kevésbé leszel elégedett azzal, amid van – mondja Green. Ha pedig csak a jutalékod, egy nagyobb tévé vagy a következő buli a fő (vagy az egyetlen) örömforrásod, ideje elkezdeni belefelé figyelni – magyarázza Aaron Weiner pszichológus, a Let’s Talk (Beszélgessünk) című podcast házigazdája. A következő lépésekkel ehhez kerülhetsz közelebb…
2. Keress olyan tevékenységeket, amelyek teljesen lefoglalnak
Így működik: Enni és vásárolgatni is jó, de olyasmit csinálni, ami iránt elkötelezettséget érzel, sokkal több örömet okoz. Ilyenkor teljesen elmerül az ember abban, amit csinál: jó példa egy hosszú futás, egy fantasztikus könyv, amelyik teljesen beszippant, vagy a mély összpontosítás állapota jógázás közben. Ha valaki megkérdezi, hogy érzed magad, nem feltétlenül mondanád azt, hogy boldog van, de a belső béke élményét valószínűleg megtapasztalod, mondja Carla Marie Manly, PhD fokozattal rendelkező klinikai pszichológus, a Joy From Fear (Öröm a félelemből) című könyv szerzője. Ez a flow állapota, amikor nem kalandozik el az agy, mert 100%-ig belemerülsz abba, amit csinálsz.
Próbáld ki: Jó esély van arra, hogy a napodnak vagy a hetednek van olyan része, amikor teljesen elmerülsz valamiben (és élvezed, vagyis valószínűleg nem a Zoom-hívásokról van szó). Ha viszont azok a dolgok, amelyeket szerettél, mielőtt megbolondult az élet, háttérbe szorultak, vagy egyszerűen már nem tűnnek érdekesnek, itt az újratervezés ideje. „Ha többet szeretnél [miközben valaminek a közepén vagy], ez az elköteleződésre utal” – magyarázza Manly.
Gondoldd végig, mi az, ami az erősségeidre épít. „Minél jobban érdekel, annál lelkesebben fogsz részt venni benne” – magyarázza Manly. Ha szeretsz tanulni, próbálj ki egy új sportot. Valóságos dzsungel nő a nappalidban? Csatlakozz egy közösségi kerthez, és kezdj el zöldséget termeszteni. Ha látsz valami szépet, azonnal le kell fotóznod? Látogass el a helyi múzeumba, vagy jelentkezz egy fotótanfolyamra.
Ha nehezen találod meg a megfelelő tevékenységet, nyugodtan kérj segítséget másoktól. Kérdezd meg a szerelmedet vagy az egyik barátodat arról, hogy mikor láttak nagyon belemerülni valamibe, vagy mikor láttak nagyon, nagyon boldognak – javasolja Green. Naplót is elkezdhetsz írni: minden nap írj le három olyan pillanatot, amikor úgy érezted, hogy nagyon élvezel valamit, valami fontosat éltél át, vagy nagyon jól csináltál valamit. Ezután gondold át, hogy miért volt mindez. A kutatások szerint egyébként már attól boldogabbnak fogod érezni magad, hogy végigcsinálod ezt, és idővel lesz egy pár tipped arról, hogy mi érdekel igazán.
3. Cselekedj másokért
Így működik: Seligman szerint az igazi elégedettség forrása az, ha úgy érezzük, hogy a világnak van értelme. Alapvetően arról van szó, hogy céllal éljük az életünket, azoknak a fontos értékeknek a szellemében, amelyeket fontosnak tartunk. Ilyen érték lehet például a kedvesség, a hála, az igazság vagy a bátorság.
Akkor érezzük értelmesnek az életet, ha a tetteinknek hatása van. „Együttérzésből cselekedni és aktívan segíteni másokat az egyik sokaknál bevált módszer arra, hogy értelmet és örömet találjunk az életben” – mondja Weiner. Szintén jó ötlet lehet támogatni egy elgondolást vagy mozgalmat, amelyben hiszel. „Ezekben a dolgokban az a közös, hogy valami olyasmiért teszünk, ami nagyobb nálunk” – teszi hozzá.
Próbáld ki: Számtalan módon találhatsz értelmet az életben – önkénteskedj, keress olyan munkát, amely örömet okoz, támogass egy politikai mozgalmat, de akár a spiritualitást is felfedezheted. A lényeg az, hogy olyasmit keress, ami fontos neked, és amiben jó vagy, tanácsolja Weiner.
A szakmai életedben keress egy olyan céget, amelynek az alapértékei (például a munkahelyi sokszínűség és egyenlőség, vagy a környezetvédelem iránti elkötelezettség) egyeznek a tieiddel, mond egy példát Weiner, és amelyiknél olyan célokért dolgozhatsz, amelyekben valóban hiszel. Ami a magánéletet illeti, Weiner szerint érdemes alaposan átgondolni, hogy mire áldozunk energiát, és mindent megtenni a fontos elköteleződéseinkért, hogy ne vesszen el a szenvedély.
Ha született vezető típus vagy, akinek fontos a környezetvédelem, szervezhetsz például szemétgyűjtést a szomszédos parkban, vagy egy természetvédelmi adománygyűjtéssel egybekötött futóversenyt. Szeretsz beszélgetni, meghallgatni mások véleményét? Jelentkezz arra, hogy ételt viszel ki a szükséget szenvedőknek, vagy csatlakozz egy kampányhoz, amely felhívja a figyelmet egy olyan ügyre, amelyik fontos neked – javasolja Weiner.
Lehet, hogy mindez fényévnyi távolságra van attól, ahol most vagy, szóval a lényeg az, hogy mondj igent valamire: szakíts időt a súlyzózásra, kezdj új hobbiba, vagy kezdj el önkénteskedni. Némi esély van arra, hogy meg fogod bánni, de sokkal nagyobb eséllyel fog kellemes pillanatokat, sőt, megkockáztatjuk, boldogságot adni.
Szöveg: Marygrace Taylor
Illusztráció: Kezia Gabriella
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