Önbizalom-építés

Haladj magabiztosabban a célod felé
Coaching
A „meg tudom csinálni” szemlélet elvihet A-ból B-be (de akár Z-be is). Alakítsd ki a saját attitűdöd a szakértői lépések segítségével.
- Az önbizalom lehet az a hiányzó láncszem, amely segíthet valós haladást elérni a célod felé.
- A megfelelő szemlélettel önbizalmat építhetsz a győzelmekből és „kudarcokból” is.
- A kutatások arra engednek következtetni, hogy ha a célodnak megfelelően öltözöl, az mentális előnyt adhat. Új sportruházat, valaki?
Amit tudnod kell hozzá...
Vannak olyan emberek – profi sportolók, szupermodellek, a vagány nővéred –, akik magabiztosnak születtek, nemde? Ez nem egészen így van.
„Az önbizalmat a tapasztalatokkal szerezzük. Tapasztalatokkal, melyek segítségével túllépjük a határainkat, és rájövünk, hogy néha egész jól alakulnak a dolgok” – mondja dr. Jessica M. Goodnight atlantai okleveles klinikai pszichológus, akinek a szorongás a szakterülete. Ha ezt az utat járod, elkerülhetetlenek a kudarcok, de ha kitartó vagy és képes vagy újból talpra állni, ezek remek lehetőségek arra, hogy általuk még jobban megerősítsd az önbizalmad.”
Úgy tudsz legjobban új készségeket elsajátítani, ha következetesen gyakorolsz egy új edzésmódot vagy sportágat, és nem pedig akkor, ha néhányszor tökéletesen sikerül valami. „Az önbizalom pedig megkönnyíti a kitartást” – mondja Goodnight. Olyan ez, mint a tyúk és a tojás.
Az első lépés még így is ijesztő lehet. Ezekkel a stratégiákkal megadhatod az önbizalmadnak a löketet, hogy belevághass, elkezd felépíteni azt a mély, megrendíthetetlen magabiztosságot, amely közelebb visz a céljaidhoz.
1. Játszd el, amíg valóra nem válik!
Ha egyenesen állsz vagy ülsz, már attól is erősebbnek, tehetségesebbnek és kevésbé félénknek érzed magad, mint ahogy attól is, ha „erőpózt” veszel fel, vagyis hátrafeszíted a vállad, kicsit kitolod a mellkasod, felemeled az állad, és a másik szemébe nézel – állapítható meg ötvenöt tanulmány áttekintéséből. „A görnyedés vagy székbe süppedés általában korlátozza a légzésünket, ezáltal tunyának vagy kicsinek érezhetjük magunkat. Pszichológiailag kisebbrendűséget sugároz” — mondja Kelley Kitley chicagoi klinikai szociális munkás és pszichoterapeuta, akinek szakterülete a szorongás és a depresszió.
Erőt meríthetsz az öltözékedből is. „Tedd fel magadnak a kérdést: »Ha már magabiztos lennék, mit vennék fel?«” – javasolja Goodnight. Ez jelentheti azt, hogy bátran költesz egy remek szerelésre, még mielőtt megkapnád az állást, vagy befektetsz egy jobb edzőruhába, amikor még csak most kezdesz belejönni a súlyemelésbe. A kutatások szerint a megfelelő típusú sportruha segíthet abban, hogy pozitívabban lásd önmagad. „Ez pedig megadhatja a mentális előnyt a sikerhez” — jegyzi meg Kitley.
2. Kockáztass!
„Az önbizalmat kockázatvállalással építheted. Amikor a kényelmi zónádon kívülre kényszeríted magad, és rájössz, hogy ez igazából kielégítő érzés, akkor több önbizalomra teszel szert, amit bárhol tudsz hasznosítani” – magyarázza a szakértő.
A kockázatokat mérsékelt módon is kóstolgathatod. Kezdeményezz beszélgetést egy ismeretlennel. Apró kockázat (legrosszabb esetben úgy néz majd rád, mintha két fejed lenne), de szükség van egy kis sebezhetőségre, és az új kapcsolat által nyert magabiztosság igencsak kifizetődő lesz. Kitley és Goodnight azt javasolják, hogy őszintén dicsérj meg valakit, akivel mindennap összefutsz az edzőteremben vagy a liftben. „Amikor az illető szemkontaktust teremt veled vagy rád mosolyog, ideje elhinteni a jól irányzott bókot” – mondja Goodnight.
3. Vezess listát!
Emlékeztesd magad, hogy milyen zseniális vagy – írd le azokat az alkalmakat, amikor gólt lőttél a múltban — a szó szoros vagy átvitt értelmében. „Ez bizonyítékként szolgál arra, hogy már véghez vittél nehéz dolgokat, így ezekkel létrehozhatsz egy alapot, amelyre építeni tudsz”, mondja Kitley. Tartsd a listát olyan helyen, ahol gyakran látod, például a fürdőszobatükrön vagy a kávéfőző mellett, vagy akár állítsd be háttérképnek a telefonodon.
Folyamatosan jegyezd fel a győzelmeid, ahogyan aratod őket. Minden héten írj le egy vagy két dolgot, amit nagyon jól csináltál, különösen a nehéz időszakok alatt, például egy remek projekt elkészítése után vizsgaidőszakban, vagy egy HIIT-edzés befejezésekor egy álmatlan éjszaka után. Az egyre hosszabb lista kézzelfogható módja a sikereid nyomon követésének és annak, hogy bebizonyítsd magadnak: jó úton haladsz, mondja Kitley. Ha kudarcot vallasz, ez akkor is emlékeztetni fog arra, hogy mindezek ellenére is képes vagy tovább törtetni előre.
„Az önbizalmad növekedésének bizonyítékait látva rájössz, hogy több van belőlük, mint gondolnád. Ez segít abban, hogy elég büszke és motivált legyél ahhoz, hogy több kockázatot vállalj, kilépj a komfortzónádból, és még magasabb célokat tűzz ki” — magyarázza Kitley. És hogy el is érd mindegyiket.
Szöveg: Marygrace Taylor
Illusztráció: Davide Bonazzi
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