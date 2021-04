Önbizalom-építés

01. Játszd el, amíg valóra nem válik!



Ha egyenesen állsz vagy ülsz, már attól is erősebbnek, tehetségesebbnek és kevésbé félénknek érzed magad. Mintha egy „erőpózt” vennél fel, vagyis hátrafeszítenéd a vállad, kicsit kitolnád a mellkasod, felemelnéd az állad, és a másik szemébe néznél – állapítható meg ötvenöt tanulmány áttekintéséből. Vagyis fogadd meg a szüleid tanácsát, és húzd ki magad. „A görnyedés vagy székbe süppedés általában korlátozza a légzésünket, ezáltal tunyának vagy kicsinek érezhetjük magunkat. Ez pszichológiailag kisebbrendűség érzetét kelti” — mondja Kelley Kitley, chicagói klinikai szociális munkás és pszichoterapeuta, aki szorongásra és depresszióra szakosodott.



Erőt meríthetsz az öltözékedből is. „Tedd fel magadnak a kérdést: »Ha már magabiztos lennék, mit vennék fel?«”, javasolja Goodnight. Ez jelentheti azt, hogy beszerzel egy remek öltözetet, még mielőtt megkapod az állást, vagy jobb túrafelszerelésbe fektetsz be, mialatt a kezdő lépéseidet teszed. A kutatások szerint a megfelelő típusú sportruha segíthet abban, hogy pozitívabban lásd önmagad. Ez pedig megadhatja a mentális előnyt a sikerhez — jegyzi meg Kitley.

02. Kockáztass!



Ne feledd Kitley szavait: „Az önbizalmat kockázatvállalással építheted”. Amikor a kényelmi zónádon kívülre kényszeríted magad, és rájössz, hogy ez igazából klassz érzés, akkor több önbizalomra teszel szert, amit bárhol tudsz hasznosítani”, magyarázza a szakértő.



A kockázatokat mérsékelt módon is kóstolgathatod. Amikor úgy érzed, hogy nem bánnád, ha valaki hozzád szólna, kezdj el beszélgetni egy ismeretlennel. Apró kockázat (legrosszabb esetben úgy néz majd rád, mintha két fejed lenne), de szükség van egy kis sebezhetőségre, és az új kapcsolat által nyert magabiztosság igencsak kifizetődő lesz.



Kitley és Goodnight azt javasolják, hogy dicsérj meg valakit őszintén, akivel mindennap összefutsz az edzőteremben vagy a liftben. „Kezdj el gondolkozni azon, hogy mit értékelsz a téged körülvevő emberekben. Ez segít abban, hogy gördülékenyen bókolj másoknak a mindennapi interakciók során, anélkül, hogy bármiféle nyomást éreznél” magyarázza Goodnight. Majd hozzáteszi: „Amikor az illető szemkontaktust teremt veled, vagy rád mosolyog, ideje elhinteni a jól irányzott bókot”.





03. Vezess listát!



Izzítsd a belső tüzed azzal, hogy leírod az alkalmakat, amikor gólt lőttél — a szó szoros vagy átvitt értelmében. „Ez bizonyítékként szolgál arra, hogy már megcsináltál nehéz dolgokat, így ezekkel létrehozhatsz egy alapot, amelyre építeni tudsz”, mondja Kitley. Tartsd a listát egy olyan helyen, ahol gyakran látod, például a fürdőszobatükrön vagy a kávéfőző mellett, vagy akár állítsd be háttérképnek a telefonodon.



Folyamatosan jegyezd a győzelmeid, ahogyan aratod őket. Minden héten írj le egy vagy két dolgot, amit nagyon jól csináltál, különösen a nehéz időszakok alatt, például egy remek projekt elkészítése után vizsgaidőszakban, vagy egy HIIT edzés végigtolásakor egy álmatlan éjszaka után. A lista növekedése kézzelfogható módja a sikereid nyomon követésének és annak, hogy bebizonyítsd magadnak: jó úton haladsz, mondja Kitley. Ha vereséget szenvedsz, ez akkor is emlékeztetni fog arra, hogy mindezek ellenére is képes vagy tovább törtetni előre. „Az önbizalmad növekedésének bizonyítékait látva rájössz, hogy több van belőle, mint gondolnád. Ez az, ami segít abban, hogy elég büszke és motivált legyél ahhoz, hogy több kockázatot vállalj, kilépj a komfortzónádból, és még magasabbra szárnyalj” — magyarázza.







Hamarosan egy olyan emberré válsz, aki tudja, mire képes. Biztosak vagyunk ebben.