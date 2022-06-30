Önbizalom-építés

Vannak olyan emberek – profi sportolók, szupermodellek, a vagány nővéred –, akik magabiztosnak születtek, nemde? Ez nem egészen így van.

„Az önbizalmat a tapasztalatokkal szerezzük. Tapasztalatokkal, melyek segítségével túllépjük a határainkat, és rájövünk, hogy néha egész jól alakulnak a dolgok” – mondja dr. Jessica M. Goodnight atlantai okleveles klinikai pszichológus, akinek a szorongás a szakterülete. Ha ezt az utat járod, elkerülhetetlenek a kudarcok, de ha kitartó vagy és képes vagy újból talpra állni, ezek remek lehetőségek arra, hogy általuk még jobban megerősítsd az önbizalmad.”

Úgy tudsz legjobban új készségeket elsajátítani, ha következetesen gyakorolsz egy új edzésmódot vagy sportágat, és nem pedig akkor, ha néhányszor tökéletesen sikerül valami. „Az önbizalom pedig megkönnyíti a kitartást” – mondja Goodnight. Olyan ez, mint a tyúk és a tojás.

Az első lépés még így is ijesztő lehet. Ezekkel a stratégiákkal megadhatod az önbizalmadnak a löketet, hogy belevághass, elkezd felépíteni azt a mély, megrendíthetetlen magabiztosságot, amely közelebb visz a céljaidhoz.