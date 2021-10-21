Mit jelent a kiégés, és hogyan előzhetjük meg? Dr. Christina Maslachtól megtudhatjuk

Napjainkban sok esetben válik kezelhetetlenné a munkaterhelés, a dolgozók pedig nem kapják meg mindig a szükséges támogatást, így aztán nem csoda, hogy egyre gyakrabban felbukkanó hívószóvá vált a „kiégés”. Ennek apropóján érdemes megismerni dr. Christina Maslach-t, a Berkeley-ben működő University of California PhD-fokozattal rendelkező pszichológiaprofesszorát és a kiégéssel kapcsolatos kutatás egyik első élharcosát. A Trainednek ebben az epizódjában Jaclyn Byrer műsorvezetővel beszélget arról, hogy mi a kiégés – és mi nem az. Elmondja a kendőzetlen igazságot arról, hogy mit lehet elérni a „mentális egészségnek szentelt napokkal” – és mit nem. A legfontosabb azonban mégis az, hogy megmutatja a helyes irányt: hat lehetőséget vázol fel, amelyekkel megvalósítható az egészséges munkahely. Dr. Maslach több évtizedes kutatásaira alapozva megtanulhatjuk, hogyan érjünk el pozitív változást a munkakörnyezetünkben.