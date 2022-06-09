3 szemlélet váltás, hogy túllendülj az edzés közbeni stagnáláson

Az olyan fizikailag kimerítő edzések, mint például felkocogni egy durva terepen, gyorsan lemeríthetik a mentális erőtartalékaidat, aminek eredményeként könnyen lelassulhatsz, vagy akár teljesen le is állhatsz, mondja Waite. Éppen ezért néha – teljesen jogosan – teljes figyelemelterelésre van szükséged, hogy totálisan el tudj vonatkoztatni a kemény munkától, és lendületben maradhass.



Andersen egy másik kutatásában arra jutott, hogy a mentális figyelemelterelés – az adott kísérletben matematikai feladatok – késleltethetik a kifáradást törzserősítő gyakorlatokat végző, hátfájással küzdő betegek esetében. Ez csak egy (rendkívül konkrét) példa arra, hogy ha eltereled a figyelmedet arról, hogy a tested mit csinál, anélkül tudod folytatni az edzést, hogy egy kis hang a fejedben azt mondaná, hogy nem fog menni.



Ez a leválási technika azoknál a kihívásoknál működik a legjobban, amelyeket már elégszer végigcsináltál ahhoz, hogy tudd, mire számíthatsz, máskülönben kockáztatnád a lesérülést. Van azonban egy másik ok: „Különösen akkor, ha ugyanazt a kört vagy edzést csinálod végig mindig ugyanabban a környezetben, valahányszor felnézel, pontosan tudod, hogy legutóbb mikor támadott le a fájdalom mumusa – mondja Waite. – Eszedbe jut, hogy »most jön az a nagyon kemény emelkedő«, vagy »ez az a nehéz terep«, vagy »ez az a rész, ahol a totálisan szembetűz a nap«.” Az ilyen negatív elvárások fiziológiai hatással is járhatnak. „Általában ilyenkor felhúzzuk a vállunkat, rövidül a légzésünk, és automatikusan szaporább lesz a pulzus” – mondja Waite. Más szóval máris energiát veszítesz, mielőtt még eljött volna a „nehéz” rész.



Na, erre mit lépsz? Ha legközelebb az egyéni csúcsod megdöntésén dolgozol, és nem sikerül, próbáld ki, hogy egy biztonságos helyen (vagyis nem az útpadkánál) felhívod egy családtagod vagy barátod, és valami igazán érdekes vagy összetett témáról beszélgettek. Vagy játssz egy agyserkentő játékot, például számold meg, hogy a futóútvonaladon hány embert látsz, aki kéket visel, vagy csevegj a futótársaddal. Lehet, hogy pont egy figyelemelterelésre van szükséged a fejlődéshez. „Elvonja a figyelmed a kellemetlen érzésekről – mondja Waite; különösen akkor, ha pozitív beszélgetést folytatsz. – Könnyebben maradsz laza és nyitott, mélyebbeket lélegzel, és jobb eséllyel használod fel a levegő teljes oxigéntartalmát ahelyett, hogy akaratlanul korlátoznád magad.”



Ha más nem, ez legalább egy lehetőség arra, hogy felhívd az apukádat.