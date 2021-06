3 szemlélet váltás, hogy túllendülj az edzés közbeni stagnáláson

2. Passzív figyelemelterelés: azokhoz az edzésekhez, amelyeket már jól ismersz, de még mindig kihívást jelentenek, vagy amelyeknél stagnálsz, és egy kis löketre van szükséged.



Ha enyhén eltereled a figyelmed, általában zenével, gyakran az lehet a titka az élvezetesebb és hatékonyabb edzésnek. Dr. Marcelo Bigliassi, a Miamiban található Florida International University pszichofiziológiai adjunktusa szerint a megfelelő zene nemcsak serkenti a motivációt, hanem az ösztönző dalszövegnek és tempónak köszönhetően felerősítheti az agy jelzéseit, amelyek aktiválják az izmokat. Bigliassi a „Physiology & Behavior” nevű folyóiratban publikálta a kutatásának eredményeit, melyek szerint az ok az, hogy a kifelé irányuló figyelem segíthet megvédeni az agyat a fáradtság teljesítménygátló hatásaitól.



Amikor futsz, biciklizel, súlyt emelsz vagy HIIT-edzésen veszel részt, a „jó” zene az, amit a legjobban szeretsz, mondja Bigliassi. Kísérletezz különböző műfajokkal, hogy megtaláld azt, amelyik a legjobban működik a számodra; lehet, hogy hiphoposnak gondolod magad, majd rájössz, hogy a 90-es évekbeli grunge igazán felpörget. Minél intenzívebb az edzés, annál jobban segíthetnek az olyan dalok, amelyek dalszövege hatásos megerősítéseket tartalmaz, vagy emlékeztet az erődre és dominanciádra, teszi hozzá Bigliassi, mivel ezek jó eséllyel nagyobb energialöketet adnak az edzésnek, és jobban aktiválják az izmokat, amikor a leginkább szükséged van rá.



Ui. Ha csak az a cél, hogy lefoglald magad, és gyorsabban teljen az idő mondjuk séta vagy kardiogépes edzés közben, egy hangoskönyv vagy podcast hallgatása is beválhat.





3. Aktív leválás: azokhoz a nagyon, nagyon kemény edzésekhez, amelyekben szeretnél folyamatosan fejlődni.



Az olyan fizikailag kimerítő edzések, mint például felkocogni egy durva terepen, gyorsan lemeríthetik a mentális erőtartalékaidat, aminek eredményeként könnyen lelassulhatsz, vagy akár teljesen le is állhatsz, mondja White. Éppen ezért néha – teljesen jogosan – teljes figyelemelterelésre van szükséged, hogy totálisan el tudj vonatkoztatni a kemény munkától.



Andersen egy másik kutatásában arra jutottak, hogy a mentális figyelemelterelés – az adott kísérletben matematikai feladatok – késleltethetik a kifáradást törzserősítő gyakorlatokat végző, hátfájással küzdő betegek esetében. Ez csak egy (rendkívül konkrét) példa arra, hogy ha teljes agykapacitásoddal másban veszel részt, mint az edzés, azzal a figyelmed is elterelődik arról, hogy a tested mit csinál, így anélkül tudod folytatni az edzést, hogy egy kis hang a fejedben azt mondaná, hogy nem fog menni.



Ez a leválási technika azoknál a kihívásoknál működik a legjobban, amelyeket már elégszer végigcsináltál ahhoz, hogy tudd, mire számíthatsz, máskülönben kockáztatnád a lesérülést. Van azonban egy másik ok: „Különösen akkor, ha ugyanazt a kört vagy edzést csinálod végig mindig ugyanabban a környezetben, valahányszor felnézel, pontosan tudod, hogy legutóbb mikor támadott le a fájdalom mumusa” – mondja Waite. „Eszedbe jut, hogy »most jön az a nagyon kemény emelkedő«, vagy »ez az a nehéz terep«, vagy »ez az a rész, ahol a totálisan szembetűz a nap«.” Az ilyen negatív elvárások fiziológiai hatással is járhatnak. „Általában ilyenkor felhúzzuk a vállunkat, rövidül a légzésünk, és automatikusan szaporább lesz a pulzus” – mondja Waite. Más szóval máris energiát veszítesz, mielőtt még eljött volna a „nehéz” rész.



Na, erre mit lépsz? Ha legközelebb az egyéni csúcsod megdöntésén dolgozol, és nem sikerül, próbáld ki, hogy egy biztonságos helyen (vagyis nem az útpadkánál) felhívod egy családtagod vagy barátod, és valami igazán érdekes vagy összetett témáról beszélgettek. Vagy izzadás közben játssz egy agyserkentő játékot, például számold meg, hogy a futóútvonaladon hány embert látsz, aki kéket visel, vagy csevegj a futótársaddal futás közben. „Eltereli a figyelmed a kellemetlen érzésekről” – mondja Waite; különösen akkor, ha pozitív beszélgetést folytatsz, „könnyebben maradsz laza és nyitott, mélyebbeket lélegzel, és jobb eséllyel használod fel a levegő teljes oxigéntartalmát ahelyett, hogy akaratlanul korlátoznád magad.”



Ha más nem, ez legalább még egy jó ok arra, hogy felhívd az apukádat.