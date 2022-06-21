A jóga erőnléti edzésnek számít?

Elegendő-e a jóga az erőd fenntartásához?
Coaching
Szakértők mutatják be, hogy az elme és a test fejlesztése hogyan segít előrehaladást elérni az edzésben – és mik lehetnek a buktatók.
- A jóga erősítheti az izmokat, és növelheti az állóképességet. Ha viszont kizárólag jógás erőnléti edzéseket végzel, azokat mindenképpen csináld rendszeresen.
- Reméled, hogy az edzéseknek köszönhetően erősebb leszel? Ha hatékonyabb jógagyakorlatok mellett döntesz, és azokat tovább tartod ki, nagyobb lendületre tehetsz szert.
- Tovább erősítheted izmaidat bármely jógaóra során kisebb változtatásokkal is, például ha a Harcos 2 jógapóz kitartása során finoman le- és felfelé mozgatod a karod.
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Ne gondolj a jógára trendi tevékenységként. Ellentétben azzal az új stúdióval, amely pár hónapja bukkant fel a környékeden, a jóga több ezer éve létezik. Nyilvánvaló, hogy ennek oka van – vagy akár több is. Tudományosan bizonyított, hogy kezelni tudja a szorongást és a stresszt, gyakran használják a regeneráló előnyeiért is, és valljuk be, az emberek általában hihetetlenül jól érzik magukat tőle.
De vajon kihagyhatod-e az erősítő edzés hagyományos formáit, ha jógázol? A rövid válasz: igen. A hosszabb válasz: attól függ, milyen erős akarsz lenni, és mennyire állsz készen arra, hogy a lendületedet felpörgesd.
A jógaszőnyeg ereje
John Porcari professzor, a Wisconsin-La Crosse-i Egyetem klinikai gyakorlat-élettani programigazgatója szerint a jóga előnyös lehet mind az izomerő (az a képesség, amellyel mondjuk egy igazán nehéz tarkón guggolást végzel), mind a kitartás (az a képesség, amellyel egy csomó guggolást végzel egymás után) szempontjából. A Porcari által vezetett, American Council on Exercise folyóiratban közzétett rövid tanulmány szerint azok a nők, akik hetente háromszor végeztek hatha-jógát, nyolc hét után átlagosan hattal több fekvőtámaszt és 14-gyel több felülést tudtak csinálni összehasonlítva azokkal, akik nem jógáztak. Talán nem hangzik soknak, de figyelembe véve, hogy nem végeztek más súlyzós edzést, a fejlődés mértéke lenyűgöző.
Egy másik tanulmány szerint a jóga ugyanolyan hatékony lehet az erősítés szempontjából, mint a könnyű súlyok és gumiszalagok használata. „A jógapózok és váltások az erősítő testsúlyos gyakorlatokat utánozzák, a pózok megtartása pedig az izometrikus edzés egyik formája, ahol erősíted a használt izmokat azáltal, hogy hosszabb ideig tartod őket terhelés alatt” – magyarázza a tanulmány szerzője, Neha Gothe professzor, az Urbana-Champaign Illinois Egyetem gyakorlat-pszichológiai laboratóriumának igazgatója.
Vegyük például a deszkapózt, amely kiváló erőnléti gyakorlat a váll, a mellkas és a törzs izmainak fejlesztésére. „A jógában gyakori a magas deszkapózról az alacsony deszkapózra (csaturanga) váltás, amely megdolgoztatja a vállad, a mellkasod és a tricepszed” – mondja Porcari. Aztán ott vannak a hasizom-erősítő gyakorlatok, mint például a csónakállás és a jógás guggolások, valamint az istennő és harcos pózok, amelyek a négyfejű combizmodat és a farizmodat célozzák meg – teszi hozzá.
De a jóga csak bizonyos mértékig hatásos, ha a komoly izomépítés a célod. Elsősorban azért, mert még ha fokozatosan is nehezíted (többet megtudhatsz ennek módjáról lentebb), végül még a legbonyolultabb pózokban is ki fogsz dőlni.
Ugyanakkor a tanulmányok azt mutatják, hogy a jóga javíthatja az egyensúlyt, a hajlékonyságot és a mobilitást, mindez pedig segíthet elérni a fitneszcéljaidat. Tehát ha rendszeresen jársz konditerembe, még akkor is előnyödre válhat néhány lefelé néző kutyapóz.
Hogyan add hozzá a jógát a rutinodhoz
Ha az erősítő edzésed kiegészítéseként használod a jógát, a tudomány szerint mindössze heti két óra jógamatracon eltöltött idő is hatásos. De ha a jóga a fő erősítő edzésed, akkor ennél több időre lesz szükséged. „Heti öt nap jógázás és a pózok kitartása a legjobb módja annak, hogy maximalizáljuk az előnyöket” – mondja Porcari. Az edzés gyakoriságának növelése valóban kihívást jelent az izmoknak hétről hétre, így fejlődést érhetsz el.
Ugyancsak fontos alkalmazni a progresszív túlterhelés elvét – vagyis az izmok terhelésének fokozatos növelését, miközben azok alkalmazkodnak – pont mint súlyemeléskor. Ezért a Gothe tanulmányában szereplő jógaprogram egyszerű mozdulatokkal indult, amelyek a hetek folyamán fokozatosan nehezebbé váltak. „A hagyományos erősítő edzés során használt elveket alkalmaztuk: növeltük a sorozatokat, az ismétléseket vagy a pózok kitartásának idejét” – mondja Gothe.
Függetlenül attól, hogy jógázni szeretnél, vagy szeretnéd még jobban erősíteni az izmaidat, hogy jobban teljesíts az edzőteremben, ezek a tippek segíthetnek.
1. Gondolj a megdolgoztatott izmaidra.
„Ha egy izomcsoportra koncentrálsz, akkor még jobban tudod aktiválni” – mondja Porcari. Az izomműködés fokozása pedig nagyobb izomnövekedést jelent. – „Ha céltudatos vagy a pózok során, akkor ez majdnem olyan, mintha belső biofeedbacket használnál, vagy folyamatosan figyelnéd a tested érzéseit, és azt, hogy milyen keményen dolgozik. Majd ez alapján módosíthatod a gyakorlatod.” A félhold póz felturbózásához például gondolj a farizmodra, és érezd, ahogy dolgozik, miközben egyensúlyozol.
2. Merülj bele.
Lehetsz székpózban, vagy tényleg lehetsz székpózban. „Látni fogsz néhány embert, aki csak kissé guggol le, ami csak bizonyos mértékben dolgoztatja meg a farizmot és a négyfejű combizmot, míg másoknak 90 fokban van behajlítva a lábuk, így maximálisan kihasználják a póz előnyeit” – mondja Porcari. Ugyanez vonatkozik a többi pózra is, hogy biztosan ne veszíts a lendületedből a jógaszőnyegen.
3. Maradj egy helyben.
Porcari szerint minél tovább tartod ki a pózokat, annál inkább próbára teszik az erődet és az állóképességedet. A terhelés alatt töltött idő nagyobb izomkárosodást okoz, ami segít, hogy az izmok erősebben térjenek vissza. Csakúgy, mint az erősítő edzésnél, ha könnyűnek érződik, valószínűleg nem valami hatásos.
4. Járj a saját utadon.
Légy kreatív, ha nagyobb kihívásra vágysz, és továbbra is jó eredményeket szeretnél elérni. Két vagy három gyors fekvőtámaszt is megcsinálhatsz, amikor az oktató a csaturanga pózhoz ér. Vagy amikor kinyújtod a karod a harcos 2 pózban, csinálj vele pici nyomásokat. Érezd a mozdulatot, és hozz létre saját mini erősítő kihívásokat. „Már a vállad vagy a kezed szögének megváltoztatása is különböző izmokat céloz meg” – mondja Porcari.
Ha már az erősítő kihívásoknál tartunk, szeretnél egyet a legfontosabb izmodnak – az agyadnak? „A nehéz pózok vagy gyakorlatok kitartása és ismétlése megtanít arra, hogyan hozz ki még többet magadból” – mondja Porcari. – „Ez pedig minden más testmozgásnál is segíteni fog.” Namaste.
Szöveg: Caitlin Carlson
Illusztráció: Xoana Herrera
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