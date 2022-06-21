A jóga erőnléti edzésnek számít?

John Porcari professzor, a Wisconsin-La Crosse-i Egyetem klinikai gyakorlat-élettani programigazgatója szerint a jóga előnyös lehet mind az izomerő (az a képesség, amellyel mondjuk egy igazán nehéz tarkón guggolást végzel), mind a kitartás (az a képesség, amellyel egy csomó guggolást végzel egymás után) szempontjából. A Porcari által vezetett, American Council on Exercise folyóiratban közzétett rövid tanulmány szerint azok a nők, akik hetente háromszor végeztek hatha-jógát, nyolc hét után átlagosan hattal több fekvőtámaszt és 14-gyel több felülést tudtak csinálni összehasonlítva azokkal, akik nem jógáztak. Talán nem hangzik soknak, de figyelembe véve, hogy nem végeztek más súlyzós edzést, a fejlődés mértéke lenyűgöző.



Egy másik tanulmány szerint a jóga ugyanolyan hatékony lehet az erősítés szempontjából, mint a könnyű súlyok és gumiszalagok használata. „A jógapózok és váltások az erősítő testsúlyos gyakorlatokat utánozzák, a pózok megtartása pedig az izometrikus edzés egyik formája, ahol erősíted a használt izmokat azáltal, hogy hosszabb ideig tartod őket terhelés alatt” – magyarázza a tanulmány szerzője, Neha Gothe professzor, az Urbana-Champaign Illinois Egyetem gyakorlat-pszichológiai laboratóriumának igazgatója.



Vegyük például a deszkapózt, amely kiváló erőnléti gyakorlat a váll, a mellkas és a törzs izmainak fejlesztésére. „A jógában gyakori a magas deszkapózról az alacsony deszkapózra (csaturanga) váltás, amely megdolgoztatja a vállad, a mellkasod és a tricepszed” – mondja Porcari. Aztán ott vannak a hasizom-erősítő gyakorlatok, mint például a csónakállás és a jógás guggolások, valamint az istennő és harcos pózok, amelyek a négyfejű combizmodat és a farizmodat célozzák meg – teszi hozzá.



De a jóga csak bizonyos mértékig hatásos, ha a komoly izomépítés a célod. Elsősorban azért, mert még ha fokozatosan is nehezíted (többet megtudhatsz ennek módjáról lentebb), végül még a legbonyolultabb pózokban is ki fogsz dőlni.



Ugyanakkor a tanulmányok azt mutatják, hogy a jóga javíthatja az egyensúlyt, a hajlékonyságot és a mobilitást, mindez pedig segíthet elérni a fitneszcéljaidat. Tehát ha rendszeresen jársz konditerembe, még akkor is előnyödre válhat néhány lefelé néző kutyapóz.