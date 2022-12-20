Los mejores joggers Nike para niña

El estilo clásico de los pantalones Nike Sportswear Club Fleece los hace aún más versátiles y cómodos. Muchos diseños de la colección están confeccionados con tejido French terry, lo que ofrece suavidad en la parte exterior. Sin embargo, estos modelos están confeccionados mayormente en algodón y cuentan con bolsillos y una cintura y bajos elásticos.

El jogger para niña también está disponible en varios colores, como los tonos neutros en negro, gris y sand, aparte del rosa suave y el tono rust degradado. Además, ofrecen un ajuste ceñido lo suficientemente elástico para seguirles el ritmo a los niños y las niñas con más actividad.

Si buscas un jogger para bebés y niños/as pequeños/as, el Nike Sportswear Playlist Fleece cuenta con aislamiento de tejido Fleece, como no podía ser de otra manera, y está diseñado para peques de 2 a 7 años. Estos pantalones tienen un ajuste ligeramente oversize y elástico y una cintura con cordón para ajustarse al cuerpo y adaptarse a los movimientos. El look se puede completar con la sudadera con capucha Nike Icon Fleece a juego.