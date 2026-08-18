Pantalones cortos Nike ACG: diseñados para la aventura
Afronta tu próximo reto en la naturaleza con los pantalones cortos ACG. Mantendrás el cuerpo seco y la concentración gracias a diseños que incorporan la tecnología Dri-FIT ADV. Estas prendas combinan un tejido que capilariza la humedad con zonas avanzadas de refrigeración y transpirabilidad para garantizar la comodidad. Además, con la gran variedad de cortes y colores disponibles, desde tonos neutros hasta estampados atrevidos, encontrarás fácilmente algo de tu gusto. También verás el icónico Swoosh de Nike en toda la colección, que dará un toque premium a tu ropa. Los modelos holgados ofrecen libertad de movimiento, mientras que los pares ajustados crean una silueta estilizada.
¿Buscas la máxima sujeción en tus pantalones cortos Nike ACG? Elige las opciones de tejido compresivo, que sujetan los músculos para mejorar la circulación. También tenemos diseños con malla interior, que aportan comodidad y cobertura mientras te ejercitas. Por otro lado, los pares de material elástico en cuatro direcciones se adaptan a tus movimientos para que nada te impida conseguir tus objetivos. Además, las cinturas elásticas con cordones regulables proporcionan un ajuste perfecto y aseguran que el pantalón se mantenga en su sitio.
Todas las prendas de la colección incluyen prácticos bolsillos, ideales para tener tus básicos a mano. Echa un vistazo a los estilos con cremallera, perfectos para guardar los objetos más valiosos, o escoge piezas con varias opciones de almacenamiento, como bolsillos abiertos de malla, fundas para el móvil y presillas elásticas en la cintura para enganchar bastones de trekking.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige un pantalón corto Nike ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricado con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.