Mallas y pantalones Nike ACG: supera fácilmente cada desafío
El viento y la lluvia no son rivales para los pantalones Nike ACG. Nuestra tecnología te ayuda a dar el máximo, ya sea subiendo una montaña o corriendo por el parque. Estas prendas están confeccionadas con tejidos elásticos, que favorecen la libertad de movimiento y retienen el calor para mantener los músculos calientes. Los días más fríos, elige las opciones con tecnología Therma-FIT ADV. Combinan un material que regula el calor con características avanzadas para ayudarte a conservar la calidez cuando bajan las temperaturas. Detalles como las costuras selladas, los puños elásticos y un suave tejido Fleece abrigan sin añadir volumen para que nada te impida avanzar.
Mantén la lluvia a raya eligiendo los pantalones ACG con acabado impermeable. Los modelos con bolsillos de cremallera son perfectos para proteger también tus cosas del agua. Las cinturas elásticas ofrecen un ajuste cómodo e impiden que entre la humedad cuando te mueves. Busca las opciones con presillas resistentes para el cinturón, en las que puedes enganchar un mosquetón y tener a mano todo lo que necesitas para tu próximo desafío. Para una mayor durabilidad, apuesta por los pares con parches en las rodillas, que proporcionan una mayor resistencia a la abrasión durante un uso prolongado. Puedes encontrar el icónico Swosh de Nike en toda la colección, que aportará un toque de calidad superior a tus looks. Además, tenemos tallas para todas las edades, así que todo el mundo puede formar parte de la expedición.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige los pantalones Nike ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.