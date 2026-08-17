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Pantalones y mallas ACG

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ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Pantalón de senderismo - Hombre
Materiales reciclados
ACG "High Stakes"
Pantalón de senderismo - Hombre
114,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantalón convertible
Materiales reciclados
ACG Five Towers
Pantalón convertible
164,99 €
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Pantalón
ACG Tuff Fleece
Pantalón
94,99 €
Nike ACG «Smith Summit»
Nike ACG «Smith Summit» Pantalones repelentes con protección UV para hombre
Materiales reciclados
Nike ACG «Smith Summit»
Pantalones repelentes con protección UV para hombre
194,99 €
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Mallas de trail running de longitud media Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
ACG Lava Loops
Mallas de trail running de longitud media Dri-FIT ADV - Hombre
84,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantalón corto de trail running de 10 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
Pantalón corto de trail running de 10 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
69,99 €
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Pantalón de senderismo Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
ACG Wolf Grid
Pantalón de senderismo Therma-FIT - Hombre
89,99 €
Inter de Milán "Wolf Tree" Plus SE
Inter de Milán "Wolf Tree" Plus SE Pantalón de fútbol de tejido Fleece Nike ACG
Materiales reciclados
Inter de Milán "Wolf Tree" Plus SE
Pantalón de fútbol de tejido Fleece Nike ACG
149,99 €
Inter de Milán "Canwell Glacier" SE
Inter de Milán "Canwell Glacier" SE Pantalón de fútbol Nike ACG Therma-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Inter de Milán "Canwell Glacier" SE
Pantalón de fútbol Nike ACG Therma-FIT ADV - Hombre
179,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantalón - Mujer
Materiales reciclados
ACG Dolomiti
Pantalón - Mujer
99,99 €
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Pantalón impermeable Storm-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike ACG "Trailwind"
Pantalón impermeable Storm-FIT ADV - Hombre
139,99 €
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Pantalón Dolomite Storm-FIT
Materiales reciclados
ACG Skull Peak
Pantalón Dolomite Storm-FIT
399,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantalón - Hombre
Materiales reciclados
ACG Dolomiti
Pantalón - Hombre
99,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Pecheras Storm-FIT ADV
Materiales reciclados
Nike ACG "Mystery Lights"
Pecheras Storm-FIT ADV
449,99 €
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Pantalón de trail running Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
ACG Dawn Range
Pantalón de trail running Dri-FIT - Hombre
104,99 €
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Pantalón Therma-FIT ADV
Materiales reciclados
ACG Lava Flow
Pantalón Therma-FIT ADV
249,99 €
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
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Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
109,99 €
Nike ACG
Nike ACG Leggings de trail running 7/8 de talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
Leggings de trail running 7/8 de talle alto Dri-FIT - Mujer
94,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Pantalón de senderismo - Mujer
Materiales reciclados
ACG High Stakes
Pantalón de senderismo - Mujer
114,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Pantalón - Hombre
Materiales reciclados
Nike ACG "Wolf Tree"
Pantalón - Hombre
124,99 €
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Mallas de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Lunar Ray
Mallas de running Dri-FIT ADV - Hombre
109,99 €
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Pantalón Dri-FIT
Materiales reciclados
ACG "Tuff Fleece"
Pantalón Dri-FIT
104,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Pantalón - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG "Wolf Tree"
Pantalón - Mujer
124,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Pantalón transformable - Mujer
Materiales reciclados
ACG Smith Summit
Pantalón transformable - Mujer
30 % de descuento

Mallas y pantalones Nike ACG: supera fácilmente cada desafío

El viento y la lluvia no son rivales para los pantalones Nike ACG. Nuestra tecnología te ayuda a dar el máximo, ya sea subiendo una montaña o corriendo por el parque. Estas prendas están confeccionadas con tejidos elásticos, que favorecen la libertad de movimiento y retienen el calor para mantener los músculos calientes. Los días más fríos, elige las opciones con tecnología Therma-FIT ADV. Combinan un material que regula el calor con características avanzadas para ayudarte a conservar la calidez cuando bajan las temperaturas. Detalles como las costuras selladas, los puños elásticos y un suave tejido Fleece abrigan sin añadir volumen para que nada te impida avanzar.


Mantén la lluvia a raya eligiendo los pantalones ACG con acabado impermeable. Los modelos con bolsillos de cremallera son perfectos para proteger también tus cosas del agua. Las cinturas elásticas ofrecen un ajuste cómodo e impiden que entre la humedad cuando te mueves. Busca las opciones con presillas resistentes para el cinturón, en las que puedes enganchar un mosquetón y tener a mano todo lo que necesitas para tu próximo desafío. Para una mayor durabilidad, apuesta por los pares con parches en las rodillas, que proporcionan una mayor resistencia a la abrasión durante un uso prolongado. Puedes encontrar el icónico Swosh de Nike en toda la colección, que aportará un toque de calidad superior a tus looks. Además, tenemos tallas para todas las edades, así que todo el mundo puede formar parte de la expedición.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige los pantalones Nike ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.