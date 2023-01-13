Los mejores anoraks Nike que puedes comprar ya
Guía de compra
Estas chaquetas deportivas resistentes al agua combinan estilo y practicidad para el día a día.
Los anoraks ligeros y prácticos han demostrado ser un básico de fondo de armario gracias a su estilo deportivo y su ajuste cómodo.
Los anoraks Nike están disponibles en una gran variedad de longitudes, desde diseños cortos hasta estilos que llegan a mitad del muslo. Algunos ofrecen looks de inspiración retro con colores llamativos, mientras que otros diseños son completamente negros, innovadores y elegantes. Muchos modelos incluyen un bolsillo de canguro grande en la parte delantera que te permite mantener las manos calientes y guardar tus cosas.
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Si buscas un diseño todavía más versátil, elige anoraks ligeros con características como paneles de malla para aumentar la ventilación. Si quieres una prenda más abrigada, decántate por un anorak con forro para disfrutar de la máxima calidez en los días fríos.
Echa un vistazo a los mejores anoraks Nike para hombre y mujer.
Anoraks Nike Sportswear
La colección Nike Sportswear inspirada en la ropa clásica deportiva de baloncesto y atletismo está diseñada tanto para descansar en el sofá como para darlo todo en la cancha. Los anoraks Nike Sportswear son informales, deportivos y versátiles.
Los modelos de esta colección cuentan con un ajuste amplio y oversize perfecto para combinar con otras prendas y moverse libremente. Además, como la practicidad es un factor clave en todos los diseños, algunos modelos incluyen una capucha plegable y otros se pueden guardar en sus propios bolsillos si necesitas quitarte una capa.
Anoraks Nike ACG
Gracias a sus propiedades resistentes al agua, los anoraks son una prenda perfecta para el aire libre. Los anoraks Nike All Conditions Gear (ACG) se han diseñado y probado en las regiones más lluviosas de Norteamérica.
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Además, estos modelos incluyen la tecnología Storm-FIT para crear una chaqueta totalmente impermeable y resistente al viento que aguante cualquier aventura. Las costuras selladas y el cierre por contacto ayudan a mantener el agua a raya, mientras que los cordones elásticos del dobladillo y el cuello se pueden ajustar si el viento sopla con fuerza.
Anoraks Nike Dri-FIT
Los anoraks con tecnología Nike Dri-FIT están fabricados con un tejido de poliéster que gestiona la humedad y favorece la transpirabilidad a partes iguales. Estos modelos están diseñados para ofrecerte comodidad tanto si estás entrenando como relajándote.
Texto: Hannah Singleton