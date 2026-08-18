Zapatillas ACG: diseñadas para todas tus aventuras
Tanto si corres por tu ruta de trail favorita como si exploras nuevos senderos, las zapatillas Nike ACG te ayudarán a mantener el ritmo en cada paso del camino. Están diseñadas para resistir todo tipo de condiciones, desde los cambios de tiempo repentinos hasta los terrenos complicados. ¿El resultado? Puedes afrontar cualquier reto con confianza. Además, tenemos tallas para todas las edades, así que toda la familia puede participar en tus aventuras. También encontrarás el icónico Swoosh en toda la colección, que aporta un toque de calidad premium a tu calzado.
Mantén la comodidad con los pies secos bajo la lluvia
¿Va a llover? Elige unas zapatillas ACG Nike con acabado impermeable para que los pies permanezcan secos mientras sumas kilómetros. Busca las opciones con membrana de GORE-TEX, cuyo diseño avanzado impide que entre la humedad, al tiempo que favorece la transpirabilidad para que se evapore el sudor. De este modo, puedes correr con comodidad también bajo la lluvia. Echa un vistazo a los pares con tejido acolchado alrededor de la zona del tobillo, que proporcionan calidez e impiden que el agua y la tierra se cuelen en el interior.
Amortiguación superior para avanzar fácilmente
Cuídate los pies eligiendo unas zapatillas ACG para tu próxima salida. Los estilos con amortiguación de espuma en la suela absorben el impacto de cada pisada para proteger los músculos y las articulaciones en distancias largas. Por otro lado, el material elástico ofrece una sensación reactiva que te aporta un extra de energía en cada paso. También puedes encontrar modelos con ranuras en la mediasuela, que aumentan la flexibilidad y favorecen un movimiento natural del pie mientras corres, saltas y escalas hacia tus metas.
Agarre en cualquier terreno
Ten siempre el control, incluso en suelos resbaladizos, con las zapatillas ACG de Nike. El patrón de tracción generativo de la suela exterior, combinado con tacos de goma, proporciona adherencia al subir y bajar pendientes. Además, puedes pasar fácilmente de los senderos al entorno urbano, ya que el diseño ofrece un agarre óptimo en los caminos y una pisada suave en asfalto. Elige las opciones con el cierre clásico de cordones para mantener los pies bien sujetos kilómetro tras kilómetro. Para mayor seguridad, apuesta por los pares con filamentos integrados en los cordones y un forro interior que envuelve el mediopié como si fuera un calcetín.
Ligereza y transpirabilidad
Las zapatillas Nike ACG están fabricadas con materiales ligeros y transpirables para que nada te impida dar lo mejor de ti. La malla ligera y la espuma elástica no te pesarán cuando quieras subir el ritmo. Todos los materiales se someten a pruebas en nuestros laboratorios para garantizar su durabilidad, así que no tendrás límites en cuanto a la intensidad o la distancia que puedes alcanzar. Escoge los estilos con presillas para calzar en el talón y podrás ponértelos fácilmente cuando tengas prisa. Además, con la variedad de colores y diseños disponibles, podrás encontrar fácilmente algo que se adapte a tu estilo.
Un futuro mejor
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, escoge las zapatillas ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.