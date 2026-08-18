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Zapatillas ACG

Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Hombre
+3
Materiales reciclados
Nike ACG Pegasus Trail
Zapatillas de trail running - Hombre
149,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer
+3
Materiales reciclados
Nike ACG Pegasus Trail
Zapatillas de trail running - Mujer
149,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Hombre
+1
ACG Zegama Trail
Zapatillas de trail running - Hombre
169,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Mujer
+1
ACG Zegama Trail
Zapatillas de trail running - Mujer
169,99 €
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Zapatillas de competición de trail
249,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Zapatillas de trail running - Hombre
Nike Wildhorse 10
Zapatillas de trail running - Hombre
149,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de running para niño/a
Nike ACG Pegasus Trail
Zapatillas de running para niño/a
109,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Zapatillas de senderismo - Hombre
ACG Zegama Hike
Zapatillas de senderismo - Hombre
179,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Zapatillas de senderismo - Mujer
ACG Zegama Hike
Zapatillas de senderismo - Mujer
179,99 €
ACG LDV
ACG LDV Zapatillas - Hombre
ACG LDV
Zapatillas - Hombre
129,99 €
Nike ACG Izy
Nike ACG Izy Zapatillas - Hombre
Nike ACG Izy
Zapatillas - Hombre
129,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Zapatillas de trail running - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 3
Zapatillas de trail running - Hombre
89,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
114,99 €
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Zapatillas - Hombre
Nike ACG Rufus
Zapatillas - Hombre
109,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Zapatillas de trail running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 3
Zapatillas de trail running - Mujer
89,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running para el mal tiempo - Mujer
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running para el mal tiempo - Mujer
114,99 €
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Zapatillas de trail running
Nike Kiger 10
Zapatillas de trail running
159,99 €
Nike Air Max Goadome Low SP
Nike Air Max Goadome Low SP Botas - Hombre
Lanzamiento en SNKRS
Nike Air Max Goadome Low SP
Botas - Hombre
184,99 €
Nike Air Max Goadome Low SP
Nike Air Max Goadome Low SP Botas - Hombre
Lanzamiento en SNKRS
Nike Air Max Goadome Low SP
Botas - Hombre
184,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Zapatillas de trail running - Mujer
Nike Wildhorse 10
Zapatillas de trail running - Mujer
149,99 €
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandalias
ACG Air Deschutz+
Sandalias
79,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Zapatillas de trail running - Hombre
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ACG Pegasus Trail By You
Zapatillas de trail running - Hombre
179,99 €
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Zapatillas de trail running - Mujer
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ACG Pegasus Trail By You
Zapatillas de trail running - Mujer
179,99 €
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
30 % de descuento

Zapatillas ACG: diseñadas para todas tus aventuras

Tanto si corres por tu ruta de trail favorita como si exploras nuevos senderos, las zapatillas Nike ACG te ayudarán a mantener el ritmo en cada paso del camino. Están diseñadas para resistir todo tipo de condiciones, desde los cambios de tiempo repentinos hasta los terrenos complicados. ¿El resultado? Puedes afrontar cualquier reto con confianza. Además, tenemos tallas para todas las edades, así que toda la familia puede participar en tus aventuras. También encontrarás el icónico Swoosh en toda la colección, que aporta un toque de calidad premium a tu calzado.


Mantén la comodidad con los pies secos bajo la lluvia


¿Va a llover? Elige unas zapatillas ACG Nike con acabado impermeable para que los pies permanezcan secos mientras sumas kilómetros. Busca las opciones con membrana de GORE-TEX, cuyo diseño avanzado impide que entre la humedad, al tiempo que favorece la transpirabilidad para que se evapore el sudor. De este modo, puedes correr con comodidad también bajo la lluvia. Echa un vistazo a los pares con tejido acolchado alrededor de la zona del tobillo, que proporcionan calidez e impiden que el agua y la tierra se cuelen en el interior.


Amortiguación superior para avanzar fácilmente


Cuídate los pies eligiendo unas zapatillas ACG para tu próxima salida. Los estilos con amortiguación de espuma en la suela absorben el impacto de cada pisada para proteger los músculos y las articulaciones en distancias largas. Por otro lado, el material elástico ofrece una sensación reactiva que te aporta un extra de energía en cada paso. También puedes encontrar modelos con ranuras en la mediasuela, que aumentan la flexibilidad y favorecen un movimiento natural del pie mientras corres, saltas y escalas hacia tus metas.


Agarre en cualquier terreno


Ten siempre el control, incluso en suelos resbaladizos, con las zapatillas ACG de Nike. El patrón de tracción generativo de la suela exterior, combinado con tacos de goma, proporciona adherencia al subir y bajar pendientes. Además, puedes pasar fácilmente de los senderos al entorno urbano, ya que el diseño ofrece un agarre óptimo en los caminos y una pisada suave en asfalto. Elige las opciones con el cierre clásico de cordones para mantener los pies bien sujetos kilómetro tras kilómetro. Para mayor seguridad, apuesta por los pares con filamentos integrados en los cordones y un forro interior que envuelve el mediopié como si fuera un calcetín.


Ligereza y transpirabilidad


Las zapatillas Nike ACG están fabricadas con materiales ligeros y transpirables para que nada te impida dar lo mejor de ti. La malla ligera y la espuma elástica no te pesarán cuando quieras subir el ritmo. Todos los materiales se someten a pruebas en nuestros laboratorios para garantizar su durabilidad, así que no tendrás límites en cuanto a la intensidad o la distancia que puedes alcanzar. Escoge los estilos con presillas para calzar en el talón y podrás ponértelos fácilmente cuando tengas prisa. Además, con la variedad de colores y diseños disponibles, podrás encontrar fácilmente algo que se adapte a tu estilo.


Un futuro mejor


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, escoge las zapatillas ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.