Las mejores sudaderas oversize Nike para mujer
Guía de compra
Estos cinco modelos únicos de sudaderas oversize se adaptan a todas tus necesidades.
Una sudadera oversize Nike te proporciona calidez y comodidad, tanto para descansar como para salir a la calle con un look informal. Apuesta por un modelo amplio con cremallera de un cuarto para los entrenamientos en días templados o por un diseño avanzado con cuello redondo que retenga el calor para los días fríos.
Echa un vistazo a estas sudaderas oversize Nike en cinco materiales emblemáticos y elige la que mejor se adapte a tus necesidades.
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Las mejores sudaderas oversize Nike para mujer
1. Sudaderas Nike Phoenix Fleece
Ideales para: los días fríos
Si buscas una sudadera calentita para cuando las temperaturas bajen, te recomendamos una de tejido Fleece. Las sudaderas Nike Sportswear Phoenix Fleece tienen un exterior suave y un interior cálido de tejido Fleece cepillado. Estas partes de arriba ofrecen un ajuste oversize con un ribete ancho en el bajo y en los puños que retiene muy bien el calor.
Hay varios modelos de sudaderas Phoenix Fleece: uno corto y holgado con cuello de polo, otro con un ajuste extraoversize con un cuello sin costuras o una sudadera con capucha clásica. Echa un vistazo a la amplia variedad de colores, desde tonos tierra neutros hasta rosas y verdes brillantes.
2. Sudaderas Nike Dri-FIT
Ideales para: entrenamientos intensos en días templados
La tecnología de eliminación del sudor mantiene la frescura cuando tu entrenamiento se intensifica. El tejido Nike Dri-FIT está diseñado para proporcionarte frescura y transpirabilidad, mientras que el ajuste holgado de esta sudadera te permite combinarla con otras prendas.
El tejido French Terry te ofrece ligereza y toda la amplitud que puedas imaginar. Estas partes de arriba están disponibles en varios modelos, desde diseños con cremallera de un cuarto y completa hasta sudaderas con y sin capucha de estilo clásico con bolsillos de canguro con cremallera.
3. Sudaderas Nike Therma-FIT
Ideales para: entrenar cuando hace frío
Si buscas un control de la temperatura de primera para entrenar cuando hace frío, elige una cálida sudadera oversize Nike Therma-FIT, que retiene el calor corporal y evapora el sudor antes de que te enfríes.
Nike Therma-FIT ADV es nuestra tecnología de regulación del calor más avanzada. Se ha diseñado con materiales de gran calidad basándose en la opinión de atletas y en mapas corporales. Echa un vistazo a los modelos cortos de cuello redondo o a las partes de arriba que llegan hasta la mitad del muslo.
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4. Sudaderas Nike ACG
Ideales para: aventuras al aire libre
Estas sudaderas oversize con y sin capucha combinan suavidad y durabilidad. Los hombros con caída proporcionan más libertad de movimiento. Además, la mayoría de las sudaderas de esta línea están confeccionadas con Nike Therma-FIT para ofrecerte calidez a pesar del frío.
Los diseños Nike All Conditions Gear (ACG) incorporan estampados inspirados en la naturaleza, desde montañas nevadas hasta formaciones de roca basáltica. Están confeccionados con al menos un 75 % de materiales sostenibles para ayudarte a proteger la naturaleza que tanto te gusta explorar.
5. Sudaderas Nike con materiales sostenibles
Echa un vistazo a modelos oversize como la sudadera "Tuff Knit" de Fleece, de French Terry y muchos más confeccionados con, al menos, entre un 50 y un 75 % de materiales sostenibles. Los diseños sin teñir ofrecen un look más natural. Además, algunas sudaderas oversize con capucha incorporan logotipos Swoosh y puntas de cordones de Nike Grind, un material reciclado fabricado con residuos del proceso de fabricación de zapatillas.
Si quieres conseguir un look innovador, elige la sudadera oversize con capucha Nike Forward. En lugar de utilizar los tejidos Knit tradicionales, Nike Forward combina capas finas de fibra para crear una sudadera con capucha con una huella de carbono un 75 % menor que te proporciona la ligereza, la calidez y la suavidad que buscas.
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Texto: Emilia Benton