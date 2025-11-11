9 ideas de regalos Nike para tu hermana

Con una riñonera puedes dejar las manos libres y guardar tus cosas sin renunciar al estilo, por lo que es una buena opción de regalo para esas hermanas aficionadas a viajar, montar en bicicleta, correr o hacer senderismo. Las riñoneras Nike están disponibles en varios tamaños:

Las riñoneras pequeñas, de menos de 1 litro de capacidad, son ideales para el running, ya que son ligeras y compactas y tienen el espacio suficiente para guardar cosas como las llaves o una cartera pequeña. Además, no son tan grandes como para que boten de forma molesta.

Las riñoneras medianas, de entre 3 y 4 litros de capacidad, son estupendas para el día a día o para actividades como el senderismo. En ellas se puede guardar el móvil, la cartera, las llaves y otras cosas pequeñas, como algo para comer.

Las riñoneras grandes, de entre 8 y 10 litros de capacidad, son el sustituto perfecto para un bolso o una bolsa de mano, ya que tienen espacio para guardar todo lo que cabe en las medianas y más.