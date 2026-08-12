Partes de arriba y camisetas Nike ACG: un estilo icónico para afrontar cualquier desafío
Aprovecha tu potencial al máximo con las camisetas ACG. Estas prendas presentan la estética clásica de Nike e innovaciones ingeniosas que te ayudarán a alcanzar cualquier objetivo. Por ejemplo, las partes de arriba con la aclamada tecnología Dri-FIT ADV combinan un tejido que capilariza la humedad con características avanzadas para conservar la frescura y la comodidad cuando quieres seguir sumando kilómetros. También encontrarás paneles de malla que regulan la temperatura corporal cuando subes la intensidad. Los ajustes amplios y holgados ofrecen libertad de movimiento, al tiempo que los tejidos flexibles favorecen un movimiento natural en cada giro, salto y cambio de dirección.
Lleva un look icónico en cada desafío que afrontes con las camisetas Nike ACG. Descubrirás prendas de colores vivos y estampados gráficos vistosos, así como elegantes opciones monocromáticas, para que encuentres fácilmente algo de tu estilo. Echa un vistazo a los diseños reversibles, que te permiten llevarlos a tu manera. Si hace calor, los modelos sin mangas ofrecen la máxima ventilación, al tiempo que permiten realizar movimientos más amplios con los brazos. Por otro lado, los tejidos ligeros alejan la humedad de la piel y la evaporan más rápido para mantener el cuerpo fresco y la sensación de comodidad. Cuando sea momento de descansar, las partes de arriba de manga larga ayudan a conservar la calidez y evitar lesiones al terminar el entrenamiento. Además, tenemos tallas para todas las edades, así que todo el mundo puede formar parte del equipo.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige las camisetas ACG de Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.