Los mejores pantalones de senderismo Nike para hombre
Guía de compra
Elige entre varios diseños duraderos para mantener el calor, la transpirabilidad y la comodidad en la ruta.
Disfrutar de las aventuras al aire libre es más fácil si llevas la equipación de senderismo adecuada. Y, para eso, la colección Nike All Conditions Gear (ACG) es donde encontrarás tu modelo ideal de pantalón de senderismo para hombre.
El equipo de Nike ACG se ha lanzado a la naturaleza para crear los productos. Así ha podido conectar con el medioambiente y aplicar esa experiencia a sus diseños. Estos pantalones de senderismo para hombre utiliza tejidos resistentes a las inclemencias del tiempo e incluyen características como enganches para mosquetones o perneras de quita y pon con cremalleras.
También tienes a tu disposición los modelos Tech Fleece, Sportswear versátiles y Nike Trail ligeros. No importa qué diseño elijas, encuentra el estilo perfecto para tus aventuras.
Utiliza esta guía para encontrar los mejores pantalones de senderismo para hombre de Nike.
Los mejores pantalones de senderismo Nike para hombre
Los mejores pantalones de senderismo para tener versatilidad
Unos buenos pantalones de senderismo deberían poder adaptarse a distintos entornos. El pantalón cargo Nike ACG Smith Summit, por ejemplo, se ha inspirado en el parque nacional Smith Rock, en el centro de Oregón (EE. UU.). Este pantalón está construido con un tejido Woven repelente al agua, y cuenta con muchísimos bolsillos y una cintura elástica de talle alto con cinturón entretejido para conseguir el ajuste perfecto.
Las cremalleras ocultas de las rodillas te permiten convertirlo en pantalón corto para disfrutar de más versatilidad. También tiene ventajas especiales para el senderismo, como el mosquetón integrado para llevar llaves y los bolsillos laterales para guardar snacks, el móvil o bolsitas de hidratación.
Este pantalón de senderismo está disponible en distintos tonos tierra y se ha diseñado con al menos un 75 % de fibras recicladas.
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Los mejores pantalones de senderismo para el tiempo impredecible
El mal tiempo no tiene por qué impedirte salir de excursión. La colección Nike ACG "Wolf Tree" incluye pantalones de senderismo para hombre pensados para superar cualquier tormenta. Están confeccionados con un tejido ligero y elástico que te protege del agua, y cuentan con unas zonas de transpirabilidad estratégicas para mantener la frescura.
Para las temperaturas bajas, estos diseños están hechos con un tejido Fleece Polartec que mantiene la calidez y deja salir la humedad para que el sudor no te moleste. Los paneles resistentes a la abrasión son fantásticos para los terrenos más exigentes, y la cintura elástica cuenta con un cinturón integrado para personalizar el ajuste.
Los bolsillos con cremallera a los lados y los bolsillos de fácil acceso de la cadera proporcionan espacio para guardar básicos de trail de forma segura. Además, los pantalones de senderismo están confeccionados con un 100 % de fibras de poliéster reciclado.
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Los mejores pantalones de senderismo para terreno irregular
Prepárate para los terrenos más exigentes con esta opción duradera. El pantalón cargo Nike ACG "Oregon Series" para hombre está confeccionado con un tejido Woven resistente y un acabado repelente al agua para superar las mayores aventuras.
Los detalles como las costuras especiales de las rodillas proporcionan un rango de movimiento completo mientras te enfrentas a los terrenos más difíciles, y la parte posterior reforzada añade durabilidad y flexibilidad en movimiento. Estos pantalones están equipados con bolsillos cargo multifuncionales para tus básicos de senderismo, y llevan un cinturón integrado para disfrutar de un ajuste cómodo.
Los mejores pantalones de senderismo Nike para rutas sencillas
Con un diseño pensado para senderistas ocasionales, el pantalón Nike Tech Fleece proporciona comodidad durante las caminatas por el bosque y los paseos por la ciudad. El tacto suave de las dos caras del Tech Fleece ofrece un look elevado y calidez sin añadir volumen.
Puedes elegir entre diseños entallados para un ajuste más estilizado o disfrutar de opciones más amplias para un extra de comodidad. Los bolsillos cargo y los laterales son geniales para llevar el móvil y las llaves, y la suave cintura elástica con cordones te proporciona un ajuste seguro mientras vives tu aventura.
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Los mejores pantalones de senderismo para disfrutar de funcionalidad
Algunos pantalones Nike Sportswear cuentan con una silueta técnica que ofrece espacio en la zona de los muslos y un panel extra entre las piernas para que te muevas libremente. El corte entallado y las costuras de las rodillas construyen una silueta natural en las piernas y crean un look impecable.
Para las excursiones en días más cálidos, busca diseños que lleven tecnología Nike Dri-FIT, diseñada para mantener la transpirabilidad cuando sudas. Para los meses fríos, puedes buscar un pantalón impermeable y resistente al viento equipado con la tecnología Nike Therma-FIT que retiene el calor corporal.
Con cinturas elásticas, cremalleras en los puntos clave, bolsillos cargo y paneles de refuerzo en las perneras, estos pantalones son ideales para cualquier salida de trail. Elige entre tejidos Woven ligeros o texturas rugosas y resistentes al agua.
Los mejores pantalones de senderismo para trail running
Disfruta de la agilidad que necesitas con un pantalón de trail running Nike. Encontrarás pantalones de senderismo con un tacto suave, repelentes al agua y al viento, equipados con varios bolsillos y diseñados con al menos un 75 % de poliéster reciclado.
Los materiales Nike Dri-FIT mantienen la transpirabilidad y alejan el sudor de la piel. El tejido Woven elástico te permite superar cada roca, árbol caído o cornisa que encuentres en tu camino. Para climas más fríos o desniveles más altos, busca pantalones hechos con cálido tejido Fleece French terry y detalles esenciales de trail como los bolsillos con cremallera y los tobillos ajustados.
Los pantalones de esta colección están diseñados para prepararte para tu próxima y trepidante aventura por el mundo. Cada prenda de la colección Nike Trail se ha creado pensando en caminos naturales de tierra, terrenos rocosos y bosques con cuestas.
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Texto: Faith Brar