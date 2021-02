Com començar, o recomençar, una rutina de benestar

Tothom s'ha promès a si mateix alguna vegada que aquest any començaria a anar al gimnàs, que només menjaria proteïnes magres, verdura fresca i cereals integrals o que dormiria sempre vuit hores.



I llavors... arriba el febrer.



"Un cop disminueix la il·lusió inicial per seguir una rutina de benestar i tornem a la realitat, comencem a pensar que potser segons què no era tan important o que ja farem exercici demà, i la rutina es dilueix", explica la Dra. Sasha Heinz, psicòloga evolutiva i coach d'actitud especialitzada en objectius i canvis de conducta. Els investigadors de la Universitat de Scranton (EUA) van quantificar aquest fenomen en un estudi clau en què 200 persones van fer els seus propòsits de Cap d'Any. Només un 19 % va mantenir els canvis positius durant almenys dos anys, ja que la majoria no es va esforçar gaire a consolidar els seus nous objectius i les seves bones intencions es van quedar enrere.



Tant si formes part del 81 % restant com si has seguit la teva rutina de benestar al peu de la lletra últimament, aquests passos t'ajudaran a agafar forces per començar o mantenir qualsevol hàbit saludable.