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Roba per a dona Nike Black Friday 2026

(237)
Nike One Fitted
Nike One Fitted Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
30 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Samarreta cropped - Dona
Nike Sportswear Chill Knit
Samarreta cropped - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons curts folgats de teixit Fleece de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Nike Sportswear
Pantalons curts folgats de teixit Fleece de cintura mitjana de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 20 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Victory
Nike Victory Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de 13 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Banyador d'una peça d'esquena creuada - Dona
Nike Swim HydraStrong Essential
Banyador d'una peça d'esquena creuada - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running 2 en 1 de tir mitjà Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running 2 en 1 de tir mitjà Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Club Nike Sportswear
Club Nike Sportswear Samarreta de màniga curta - Dona
Club Nike Sportswear
Samarreta de màniga curta - Dona
30 % de descompte
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
28 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts 2 en 1 - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts 2 en 1 - Dona
29 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat - Dona
29 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta oversized de setí - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Samarreta oversized de setí - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts de teixit Woven amb eslip integrat - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de teixit Woven amb eslip integrat - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT UV - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT UV - Dona
30 % de descompte
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT One
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons curts - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons curts - Dona
30 % de descompte
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One Seamless Front
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Victory
Nike Victory Faldilla de tennis amb vol Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Faldilla de tennis amb vol Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
29 % de descompte
Nike Zenvy
Nike Zenvy Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
Nike Zenvy
Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de futbol americà - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de futbol americà - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior cenyida sense mànigues amb cremallera d'un quart - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior cenyida sense mànigues amb cremallera d'un quart - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior ajustada de màniga curta - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior ajustada de màniga curta - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta extragran de punt - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Samarreta extragran de punt - Dona
30 % de descompte
Nike One Fitted
Nike One Fitted Per a dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Per a dona
30 % de descompte
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Faldilla de tennis de cintura alta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Slam
Faldilla de tennis de cintura alta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de canalé cenyida de màniga llarga - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de canalé cenyida de màniga llarga - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Conjunt de vestit de natació de màniga llarga i leggings - Dona
Nike Swim Victory
Conjunt de vestit de natació de màniga llarga i leggings - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de màniga curta cenyida amb estampat i canalé - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de màniga curta cenyida amb estampat i canalé - Dona
30 % de descompte
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings de natació cenyits - Dona
Nike Swim Victory
Leggings de natació cenyits - Dona
30 % de descompte
Jordan Flight
Jordan Flight Pantalons Mountainside - Dona
Materials reciclats
Jordan Flight
Pantalons Mountainside - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons de campana - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons de campana - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons prisats - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons prisats - Dona
30 % de descompte
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Part superior de tennis de coll rodó - Dona
NikeCourt Collection
Part superior de tennis de coll rodó - Dona
30 % de descompte
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalons de tennis de cintura mitjana Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Advantage
Pantalons de tennis de cintura mitjana Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Universa
Nike Universa Malles ciclistes de cintura alta sense costures frontals de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Malles ciclistes de cintura alta sense costures frontals de 20 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túnica oversized de punt - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Túnica oversized de punt - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Leggings (Talles grans) - Dona
29 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jaqueta de xandall curta - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Jaqueta de xandall curta - Dona
30 % de descompte
Nike United Academy
Nike United Academy Pantalons curts de futbol de teixit Knit Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike United Academy
Pantalons curts de futbol de teixit Knit Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanats de cintura alta - Dona
Nike Zenvy
Leggings acampanats de cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Dessuadora amb caputxa Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Dessuadora amb caputxa Therma-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Victory
Nike Victory Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings amb camals rectes - Dona
Nike Swim Victory
Leggings amb camals rectes - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons curts de teixit Woven - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons curts de teixit Woven - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Part superior de teixit French Terry - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Part superior de teixit French Terry - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalons jogger de cintura mitjana - Dona
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalons jogger de cintura mitjana - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Jaqueta de running Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Jaqueta de running Therma-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings de natació cenyits - Dona
Nike Swim Victory
Leggings de natació cenyits - Dona
30 % de descompte
Jordan Flight
Jordan Flight Pantalons Mountainside - Dona
Materials reciclats
Jordan Flight
Pantalons Mountainside - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons de campana - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons de campana - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons prisats - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons prisats - Dona
30 % de descompte
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Part superior de tennis de coll rodó - Dona
NikeCourt Collection
Part superior de tennis de coll rodó - Dona
30 % de descompte
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalons de tennis de cintura mitjana Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Advantage
Pantalons de tennis de cintura mitjana Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Universa
Nike Universa Malles ciclistes de cintura alta sense costures frontals de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Malles ciclistes de cintura alta sense costures frontals de 20 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túnica oversized de punt - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Túnica oversized de punt - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Leggings (Talles grans) - Dona
29 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jaqueta de xandall curta - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Jaqueta de xandall curta - Dona
30 % de descompte
Nike United Academy
Nike United Academy Pantalons curts de futbol de teixit Knit Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike United Academy
Pantalons curts de futbol de teixit Knit Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanats de cintura alta - Dona
Nike Zenvy
Leggings acampanats de cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Dessuadora amb caputxa Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Dessuadora amb caputxa Therma-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Victory
Nike Victory Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Samarreta de tennis de màniga curta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings amb camals rectes - Dona
Nike Swim Victory
Leggings amb camals rectes - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons curts de teixit Woven - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons curts de teixit Woven - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Part superior de teixit French Terry - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Part superior de teixit French Terry - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalons jogger de cintura mitjana - Dona
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalons jogger de cintura mitjana - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Jaqueta de running Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Jaqueta de running Therma-FIT - Dona
30 % de descompte