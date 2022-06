Com i per què cal fer escalfament abans d'entrenar

El risc de saltar-se passos

Ho entenem: haver d'afegir uns minuts més a l'entrenament quan ja és prou difícil trobar temps per al propi entrenament et fa posar els ulls en blanc. Però sempre serà millor que perdre intensitat o patir tensió o rampes musculars, cosa que pot provocar esquinços, estrebades o dolors més greus. La Dra. Michelle Olson, professora clínica titular de Ciències de l'esport al Huntingdon College de Montgomery (Alabama, EUA) i especialista en força i condicionament físic, explica que et pot passar tot això si et saltes l'escalfament.



Això passa perquè "tots els teus òrgans i teixits, inclosos els músculs i el cor, necessiten més sang oxigenada i amb més nutrients que circuli en nivells creixents per funcionar correctament durant un entrenament", explica. Augmentar el nivell d'oxigen mitjançant un escalfament també pot ajudar a evitar els marejos i fer que el cor bategui amb normalitat, comenta la doctora. Això no ha de ser necessàriament anòmal, diu Olson, però no és el millor per al cor a llarg termini.



Tampoc no és gens divertit: "Entrenar-se amb la musculatura tensa pot perjudicar el teu equilibri i produir una reducció del control motor dels músculs més grans", explica David Reavy, expert en teràpies de rendiment i fundador de React Physical Therapy a Chicago (EUA). Per exemple, les persones que estan assegudes tot el dia tendeixen a tensar els flexors dels malucs, cosa que pot fer que la pelvis es projecti lleugerament cap endavant (inclinació anterior). Això bloqueja els abdominals i els glutis durant les carreres i els aixecaments, i fa que l'entrenament sigui menys efectiu.