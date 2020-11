Guia d'excuses del runner i com fer-hi front

Excusa núm. 6: "Córrer és molt dur pels meus (posa aquí el que sigui que et faci mal)". Solució: Entrena la força.

"Cada vegada que menciones el dolor, podria haver-hi una lesió", explica Bennett. "Així que la resposta breu és sí, potser no hauries de córrer ara mateix. Però això no t'hauria de fer sentir malament. Mira-ho d'aquesta manera: t'has convertit en un corredor tan bo que el teu cos ha de recuperar-se igual que els atletes complets. Enhorabona! Has de mirar doncs, perquè tens aquestes lesions. Estàs enfortint prou els flexors del maluc? T'entrenes suficient per guanyar força al tors i als músculs que estabilitzen els genolls, com ara els quàdriceps? Això no requereix un treball addicional, potser només fer una planxa o algunes gambades inverses. Fer-ho pot marcar una gran diferència a l'hora de mantenir la teva salut".



Si superes qualsevol d'aquests obstacles, potser t'adonaràs que persistir quan no vols és part de la bellesa de córrer.



"A vegades, el teu nivell a l'hora de córrer serà desastrós", explica Bennett. "Potser tens estrès per una discussió amb la mare o perquè has dormit malament. Però si acabes la carrera, encara que sigui fins al final del carrer, podràs dir 'Ho he aconseguit. He corregut fins aquí. Ara em conec una mica més'. La possibilitat de sentir això una altra vegada és el que et fa tornar a córrer. A vegades necessites aquesta esperança quan al final del dia. És una gran victòria i córrer te la proporciona".



ixí que la pròxima vegada que t'estiguis preparant per córrer imagina't al Coach Bennet parlant-te a una orella, o a les dues, i llença les excuses a les escombraries.