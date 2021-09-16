Podcast Trained: desafia les expectatives amb Logan Aldridge

Consells

Estàs a punt per eliminar el "No puc" del teu vocabulari? Logan Aldridge, atleta de CrossFit i la tercera persona amb un sol braç més en forma del món, et dona alguns consells per aconseguir-ho.

Última actualització: 16 de setembre del 2021
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L'atleta de CrossFit Logan Aldridge pot ajudar qualsevol persona a millorar la seva confiança

Trained és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.

No és gaire habitual que un accident estrany es converteixi en un fet destacat de la teva vida. Per a Logan Aldridge, atleta de CrossFit professional de Nike, perdre el braç esquerre en una barca d'esquí-surf als 13 anys no només va ser "el millor que li ha passat mai", sinó també el punt de partida del seu objectiu: ajudar les persones a guanyar confiança. Per començar la novena temporada de Trained, el cofundador de l'empresa d'equipament adaptat All Things Adaptive i director d'entrenament de l'Adaptive Training Academy s'uneix a la nova presentadora, Jaclyn Byrer, per explicar el recorregut mental i físic que el va ajudar a convertir-se en la tercera persona amb un sol braç més en forma del món. També explica què li va dir la seva mare per ajudar-lo a canviar de perspectiva, com el seu sentit de l'humor absurd fa que sempre tingui un somriure a la cara i com és la regla dels cinc segons que aplica per passar a l'acció. Independentment del teu cos, les teves habilitats o l'esport que facis, els coneixements i l'actitud irreductible de Logan ens poden ajudar a aconseguir els nostres objectius pas a pas.

"Creia que seria atleta professional amb una altra capacitat a aquesta edat. Quan em va passar això, em vaig dir a mi mateix que només havia perdut un braç i que havia de seguir endavant".

Logan Aldridge
atleta de CrossFit, cofundador d'All Things Adaptive i director d'entrenament a l'Adaptive Training Academy

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Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 16 de setembre del 2021