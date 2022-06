L'atleta de CrossFit Logan Aldridge pot ajudar qualsevol persona a millorar la seva confiança

No és gaire habitual que un accident estrany es converteixi en un fet destacat de la teva vida. Per a Logan Aldridge, atleta de CrossFit professional de Nike, perdre el braç esquerre en una barca d'esquí-surf als 13 anys no només va ser "el millor que li ha passat mai", sinó també el punt de partida del seu objectiu: ajudar les persones a guanyar confiança. Per començar la novena temporada de Trained, el cofundador de l'empresa d'equipament adaptat All Things Adaptive i director d'entrenament de l'Adaptive Training Academy s'uneix a la nova presentadora, Jaclyn Byrer, per explicar el recorregut mental i físic que el va ajudar a convertir-se en la tercera persona amb un sol braç més en forma del món. També explica què li va dir la seva mare per ajudar-lo a canviar de perspectiva, com el seu sentit de l'humor absurd fa que sempre tingui un somriure a la cara i com és la regla dels cinc segons que aplica per passar a l'acció. Independentment del teu cos, les teves habilitats o l'esport que facis, els coneixements i l'actitud irreductible de Logan ens poden ajudar a aconseguir els nostres objectius pas a pas.