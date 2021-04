Com pots millorar la confiança en tu mateix

1. Força-ho fins que et surti natural.



Segons una revisió de 55 estudis, només el fet de seure o d'estar dempeus amb l'esquena recta et pot fer sentir amb tanta força, confiança i seguretat com mantenir una "postura de força" (amb les espatlles enrere, el pit una mica aixecat, la barbeta alçada i mantenint el contacte visual). Segueix el consell dels teus pares i mantén l'esquena dreta. "Encorbar-se o enfonsar el pit fa que limitis la respiració i et pot fer sentir amb menys energia o seguretat. Psicològicament, projecta una imatge d'inferioritat", explica Kelley Kitley, una treballadora social sanitària i psicoterapeuta a Chicago (EUA) especialitzada en ansietat i depressió.



La roba que portes també et pot fer sentir més confiança. "Pregunta't què et posaries si sentissis més confiança", aconsella Goodnight. Això pot significar gastar una mica més en un conjunt per aconseguir una feina o invertir en un equipament de senderisme més bo abans de posar-te en marxa. Els estudis suggereixen que la roba adequada pot ajudar-te a veure't d'una manera més positiva. Això et pot donar l'impuls addicional que necessites per triomfar, afegeix Kitley.

2. Arrisca't.



"La confiança es pot construir assumint riscos", afirma Kitley. Quan et forces a sortir de la teva zona de confort i t'adones que et sents bé, desenvolupes més confiança i després la pots aplicar a pràcticament tot, explica la treballadora social.



Vols una manera senzilla d'arriscar-te? Inicia una conversa amb algú desconegut en una situació en què et sentiries còmode si algú et comencés a parlar. El risc és molt baix (el pitjor que pot passar és que et mirin amb estranyesa), però de tota manera requereix una mica de vulnerabilitat i la recompensa pel que fa a la confiança quan crees una nova connexió pot ser molt alta.



Kitley i Goodnight recomanen fer compliments senzills i sincers a les persones que et trobes al gimnàs o a l'ascensor cada dia. "Comença l'hàbit de pensar en allò que aprecies de les persones que t'envolten. Això t'ajudarà a fer compliments més fàcilment i de manera més natural en les teves interaccions diàries", explica Goodnight. "El moment ideal per fer un compliment és quan la persona et mira als ulls o et somriu", explica.





3. Posa-ho per escrit.



Revifa la teva motivació escrivint exemples passats de quan vas aconseguir arribar a la línia de meta, ja sigui de manera literal o figurada. "Són proves que has aconseguit fer coses difícils, i ho pots utilitzar per crear uns fonaments a partir dels quals podràs treballar", explica Kitley. Col·loca la llista on la vegis sovint, com ara al mirall del bany, a prop de la cafetera o com a fons de pantalla del mòbil.



Apunta també les victòries que vas acumulant en el present. Cada setmana, afegeix-hi una o dues coses que hagis fet molt bé (especialment en aquests temps tan difícils), com ara fer un projecte molt bo en època d'exàmens o superar un entrenament HIIT després d'una nit de dormir malament. Veure com la llista creix és una manera tangible de fer un seguiment dels teus èxits i demostrar-te que estàs progressant, explica Kitley. Et recordarà que, encara que fracassis, ets capaç d'esforçar-te per avançar. "Veure com s'acumulen les proves de la teva confiança et demostra que tens més capacitats de les que pensaves. Això et farà sentir orgull i et motivarà a assumir més riscos, a sortir de la teva zona de confort i a posar-te objectius encara més difícils", explica.







Ben aviat et convertiràs en una persona que pot fer tot allò que es proposi. N'estem convençuts.