Com pots millorar la confiança en tu mateix

Persegueix els teus objectius amb més confiança
Consells
Tenir una actitud positiva et pot portar del punt A al punt B (o al Z). Treballa-la amb aquests passos que ens donen els experts.
- La confiança pot ser la clau per aconseguir progressar de debò i avançar en el camí cap als teus objectius.
- Amb l'enfocament adequat, pots desenvolupar la teva confiança a partir de les victòries i dels "fracassos".
- Les investigacions suggereixen que fingir que tens confiança et pot ajudar a aconseguir-la.
Això és el que has de saber:
Algunes persones, com ara atletes professionals, supermodels o la teva germana gran tan valenta, van néixer amb el gen de la confiança en si mateixes, oi? Doncs no exactament.
"La confiança ve de les experiències en què t'has exposat al món i de descobrir que les coses, de vegades, surten bé", explica la Dra. Jessica M. Goodnight, psicòloga clínica a Atlanta (EUA) especialitzada en ansietat. "Fent això, inevitablement, també et toparàs amb fracassos, que pots considerar com a oportunitats per millorar la confiança si ets resistent i saps recuperar-te de la situació".
Aconseguiràs els millors resultats si, de forma constant, proves nous entrenaments o esports, en lloc de fer una cosa perfectament unes quantes vegades. "La confiança et facilita ser persistent", diu Goodnight. Es tracta del dilema de l'ou o la gallina.
Així i tot, fer el primer pas pot fer una mica de por. Aquestes estratègies t'ajudaran a començar a guanyar confiança perquè construeixis els fonaments d'una seguretat ferma i profunda que t'aproparà als teus objectius.
1. Força-ho fins que et surti natural.
Segons una revisió de 55 estudis, només el fet de seure o d'estar dempeus amb l'esquena recta et pot fer sentir amb tanta força, confiança i seguretat com mantenir una "postura de força" (amb les espatlles enrere, el pit una mica aixecat, la barbeta alçada i mantenint el contacte visual). "Encorbar-se o enfonsar el pit fa que limitis la respiració i et pot fer sentir amb menys energia o seguretat. Psicològicament, projecta una imatge d'inferioritat", explica Kelley Kitley, una treballadora social sanitària i psicoterapeuta a Chicago (EUA) especialitzada en ansietat i depressió.
La roba que portes també et pot fer sentir més confiança. "Pregunta't què et posaries si sentissis més confiança", aconsella Goodnight. Això pot significar gastar una mica més en un conjunt per aconseguir una feina o invertir en un equipament de training més bo abans de posar-te a aixecar pesos. Els estudis suggereixen que la roba adequada pot ajudar-te a veure't d'una manera més positiva. Això et pot donar l'impuls addicional que necessites per triomfar, afegeix Kitley.
2. Arrisca't.
"La confiança es pot construir assumint riscos", afirma Kitley. Quan et forces a sortir de la teva zona de confort i t'adones que és gratificant, desenvolupes més confiança i després la pots aplicar a pràcticament tot, explica la treballadora social.
Vols una manera senzilla d'arriscar-te? Inicia una conversa amb algú desconegut. El risc és molt baix (el pitjor que pot passar és que et mirin amb estranyesa), però de tota manera requereix una mica de vulnerabilitat i la recompensa pel que fa a la confiança quan crees una nova connexió pot ser molt alta. Kitley i Goodnight recomanen fer compliments senzills i sincers a les persones que et trobes al gimnàs o a l'ascensor cada dia. "El moment ideal és quan la persona et mira als ulls o et somriu", explica Goodnight.
3. Posa-ho per escrit.
Recorda't que ets genial escrivint exemples passats de quan vas aconseguir arribar a la línia de meta, ja sigui de manera literal o figurada. "Són proves que has aconseguit fer coses difícils, i ho pots utilitzar per crear uns fonaments a partir dels quals podràs treballar", explica Kitley. Col·loca la llista on la vegis sovint, com ara al mirall del bany, a prop de la cafetera o com a fons de pantalla del mòbil.
Apunta també les victòries que vas acumulant en el present. Cada setmana, afegeix-hi una o dues coses que hagis fet molt bé (especialment en moments difícils), com ara fer un projecte molt bo en època d'exàmens o superar un entrenament HIIT després d'una nit de dormir malament. Veure com la llista creix és una manera tangible de fer un seguiment dels teus èxits i demostrar-te que estàs progressant, explica Kitley. Et recordarà que, encara que fracassis, ets capaç d'esforçar-te per avançar.
"Veure com s'acumulen les proves de la teva confiança et demostra que tens més capacitats de les que pensaves", comenta Kitley. "Això et farà sentir orgull i et motivarà a assumir més riscos, a sortir de la teva zona de confort i a posar-te objectius encara més difícils". I a assolir-los, és clar.
Text: Marygrace Taylor
Il·lustració: Davide Bonazzi
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