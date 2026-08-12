Dona Clima fred

(52)
Nike Swift
Nike Swift Jaqueta de running Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Jaqueta de running Therma-FIT - Dona
124,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Therma-FIT - Dona
89,99 €
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Sabatilles de running de carretera impermeables amb detalls de disseny reflector - Dona
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Sabatilles de running de carretera impermeables amb detalls de disseny reflector - Dona
169,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Jaqueta de running - Dona
Materials reciclats
Nike Storm-FIT Swift
Jaqueta de running - Dona
139,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Mitjons alts d'entrenament (3 parells)
Supervendes
Nike Everyday Lightweight
Mitjons alts d'entrenament (3 parells)
15,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Mitjons alts d'entrenament (6 parells)
Supervendes
Nike Everyday Cushioned
Mitjons alts d'entrenament (6 parells)
24,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Mitjons alts d'entrenament (3 parells)
Nike Everyday Cushioned
Mitjons alts d'entrenament (3 parells)
15,99 €
Nike Swift
Nike Swift Armilla de running Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Armilla de running Therma-FIT - Dona
99,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Jaqueta de running Repel - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Jaqueta de running Repel - Dona
74,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guant de golf (mà esquerra) - Dona
Nike Tour Classic 4
Guant de golf (mà esquerra) - Dona
29,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Mitjons alts lleugers amb separació entre els dits (1 parell)
Nike Everyday Plus "Rift"
Mitjons alts lleugers amb separació entre els dits (1 parell)
15,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guant de golf (talla estàndard, mà esquerra) - Home
Nike Tour Classic 4
Guant de golf (talla estàndard, mà esquerra) - Home
29,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Jaqueta per a la neu
Materials reciclats
Nike ACG "Mystery Lights"
Jaqueta per a la neu
399,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Mitjons alts de tennis (2 parells)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Mitjons alts de tennis (2 parells)
19,99 €
Nike Cushioned
Nike Cushioned Mitjons alts d'entrenament (3 parells)
Nike Cushioned
Mitjons alts d'entrenament (3 parells)
13,99 €
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Pantalons Therma-FIT ADV
Materials reciclats
ACG Lava Flow
Pantalons Therma-FIT ADV
249,99 €
Jordan Flight
Jordan Flight Jaqueta de plomes - Dona
Jordan Flight
Jaqueta de plomes - Dona
369,99 €
Jordan
Jordan Mitjons alts per al dia a dia (3 parells)
Jordan
Mitjons alts per al dia a dia (3 parells)
19,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Guant de golf (mà esquerra) - Dona
Nike Dura Feel 10
Guant de golf (mà esquerra) - Dona
14,99 €
Jordan Peak
Jordan Peak Gorra de punt bàsica
Materials reciclats
Jordan Peak
Gorra de punt bàsica
32,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Jaqueta de running Storm-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift Aerogami
Jaqueta de running Storm-FIT - Dona
234,99 €
Nike City
Nike City Bufanda de teixit Knit
Nike City
Bufanda de teixit Knit
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Jaqueta de running plegable Repel - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Jaqueta de running plegable Repel - Dona
119,99 €
Jordan Tour
Jordan Tour Guant de golf (normal, mà esquerra)
Jordan Tour
Guant de golf (normal, mà esquerra)
34,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra embuatada amb orelleres sense estructura
Materials reciclats
Nike Fly
Gorra embuatada amb orelleres sense estructura
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Tapaboques de futbol Dri-FIT
Materials reciclats
Nike Academy
Tapaboques de futbol Dri-FIT
24,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Jaqueta amb cremallera completa Therma-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
ACG Canwell Glacier
Jaqueta amb cremallera completa Therma-FIT ADV - Dona
199,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Sabatilles
Materials reciclats
Nike Ava Rover
Sabatilles
139,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga Dri-FIT - Dona
69,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Gorra AeroBill amb estructura
Materials reciclats
Nike Storm-FIT ADV Club
Gorra AeroBill amb estructura
39,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sense estructura amb disseny reflector Dri-FIT ADV
Materials reciclats
Nike Fly
Gorra sense estructura amb disseny reflector Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX
Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX Mitenes amb obertura
Materials reciclats
Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX
Mitenes amb obertura
134,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Gorra sense estructura Dri-FIT Club
Materials reciclats
Nike After Dark Tour
Gorra sense estructura Dri-FIT Club
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jaqueta gruixuda de teixit Fleece - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Jaqueta gruixuda de teixit Fleece - Dona
129,99 €
Nike Peak
Nike Peak Gorra Futura
Materials reciclats
Nike Peak
Gorra Futura
27,99 €
Nike Apex
Nike Apex Gorra de pescador
Materials reciclats
Nike Apex
Gorra de pescador
34,99 €
Jordan Peak
Jordan Peak Gorra de punt amb folre setinat
Materials reciclats
Jordan Peak
Gorra de punt amb folre setinat
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT One
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
30 % de descompte
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Nike Zoom Vomero 5 Premium Sabatilles - Home
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Sabatilles - Home
30 % de descompte
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Sabatilles de running de carretera impermeables - Dona
Materials reciclats
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Sabatilles de running de carretera impermeables - Dona
30 % de descompte
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Sabatilles de trail running impermeables - Dona
Materials reciclats
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Sabatilles de trail running impermeables - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons - Dona
30 % de descompte
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Guants lleugers - Dona
Nike Phoenix Fleece
Guants lleugers - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons de teixit Fleece i cintura mitjana Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons de teixit Fleece i cintura mitjana Therma-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Bossa de mà de pèl sintètic (19 l)
Materials reciclats
Nike Sportswear
Bossa de mà de pèl sintètic (19 l)
30 % de descompte
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Armilla de running - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Armilla de running - Dona
30 % de descompte
Nike Fly
Nike Fly Gorra embuatada amb orelleres sense estructura
Materials reciclats
Nike Fly
Gorra embuatada amb orelleres sense estructura
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Tapaboques de futbol Dri-FIT
Materials reciclats
Nike Academy
Tapaboques de futbol Dri-FIT
24,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Jaqueta amb cremallera completa Therma-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
ACG Canwell Glacier
Jaqueta amb cremallera completa Therma-FIT ADV - Dona
199,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Sabatilles
Materials reciclats
Nike Ava Rover
Sabatilles
139,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga Dri-FIT - Dona
69,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Gorra AeroBill amb estructura
Materials reciclats
Nike Storm-FIT ADV Club
Gorra AeroBill amb estructura
39,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra sense estructura amb disseny reflector Dri-FIT ADV
Materials reciclats
Nike Fly
Gorra sense estructura amb disseny reflector Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX
Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX Mitenes amb obertura
Materials reciclats
Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX
Mitenes amb obertura
134,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Gorra sense estructura Dri-FIT Club
Materials reciclats
Nike After Dark Tour
Gorra sense estructura Dri-FIT Club
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jaqueta gruixuda de teixit Fleece - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Jaqueta gruixuda de teixit Fleece - Dona
129,99 €
Nike Peak
Nike Peak Gorra Futura
Materials reciclats
Nike Peak
Gorra Futura
27,99 €
Nike Apex
Nike Apex Gorra de pescador
Materials reciclats
Nike Apex
Gorra de pescador
34,99 €
Jordan Peak
Jordan Peak Gorra de punt amb folre setinat
Materials reciclats
Jordan Peak
Gorra de punt amb folre setinat
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT One
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
30 % de descompte
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Nike Zoom Vomero 5 Premium Sabatilles - Home
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Sabatilles - Home
30 % de descompte
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Sabatilles de running de carretera impermeables - Dona
Materials reciclats
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Sabatilles de running de carretera impermeables - Dona
30 % de descompte
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Sabatilles de trail running impermeables - Dona
Materials reciclats
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Sabatilles de trail running impermeables - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons - Dona
30 % de descompte
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Guants lleugers - Dona
Nike Phoenix Fleece
Guants lleugers - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons de teixit Fleece i cintura mitjana Therma-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons de teixit Fleece i cintura mitjana Therma-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Bossa de mà de pèl sintètic (19 l)
Materials reciclats
Nike Sportswear
Bossa de mà de pèl sintètic (19 l)
30 % de descompte
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Armilla de running - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Armilla de running - Dona
30 % de descompte