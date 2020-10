El millor tipus de diàleg intern per millorar el rendiment

Com ja podràs imaginar, els diàlegs interns positius poden afavorir el teu entrenament. No només contribueixen a construir una imatge més saludable de tu mateix, sinó que segons una metanàlisi publicada a la revista "Perspectives on Psychological Science", també poden millorar el rendiment. Animar-te a tu mateix (sobretot quan combines aquesta pràctica amb la visualització i et proposes un objectiu clar) pot ajudar a potenciar la resistència atlètica, segons un article publicat a la revista "Sports Medicine". A més, un estudi publicat a la revista "Medicine & Science in Sports & Exercise" indica que pot disminuir la sensació d'intensitat durant un entrenament. Més concretament, la revista "Clinical Psychological Science" informa en un estudi que utilitzar un llenguatge compassiu pot afavorir l'augment de l'energia i reduir el ritme cardíac.



Dit això, la línia entre els diàlegs interns positius i els excessivament positius és molt fina. Aquests últims poden influir-te negativament, perquè són menys realistes. "Si la ment no va en consonància amb les afirmacions del diàleg intern, és millor no tenir cap mena de diàleg intern", explica el Dr. Jonathan Fader, autor de "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Quan et fas promeses que no pots complir, disminueixes la teva eficàcia i la percepció de quines coses ets capaç de fer i quines no".