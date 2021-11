Com pots assolir objectius i inspirar altres persones, segons Shalane Flanagan

Quan Shalane Flanagan es va assabentar que les sis Grans Maratons del Món se celebrarien en menys de set setmanes, no va poder deixar passar l'oportunitat de fer història. Després de dues operacions reconstructives de genoll i un any sense córrer, la llegenda de llarga distància va tornar per demostrar-se a si mateixa, i a la propera generació de dones atletes, les coses que pots aconseguir si t'ho proposes seriosament. En aquest episodi de Trained, la Shalane acompanya la presentadora Jaclyn Byrer per parlar sobre quina va ser la seva inspiració a l'hora de participar en la marató més important i com va ser el programa d'entrenament i recuperació que la va ajudar a superar aquest repte (i divertir-se durant el procés). També ens explica més coses sobre la seva experiència com a atleta i mare, com és ser una de les poques dones en el món de l'entrenament d'elit i com qualsevol persona pot aconseguir la seva millor versió.