Què pot fer realment tenir una mentalitat positiva

"Les vies neurals que creen pensaments positius o negatius es desenvolupen quan som joves", explica Loretta Breuning, doctora i fundadora de l'Inner Mammal Institute i autora de "The Science of Positivity" ("La ciència del pensament positiu"). Segons Breuning, les nostres experiències del passat, concretament les de la infantesa, configuren les nostres expectatives per esperar resultats positius o negatius, i això és clau per a la motivació que tindrem més tard a la vida.



"Quan tens expectatives positives, és més probable que inverteixis energia en allò que intentes aconseguir. Si tens expectatives negatives, segurament no dedicaràs tanta energia a les activitats, perquè el cervell no està dissenyat per perseguir objectius si no n'has d'obtenir cap bon resultat", diu. "Amb expectatives negatives, no saps com ni per on avançar, de manera que sovint et quedes allà on ets".



Aquesta actitud de veure el got mig buit no només provoca l'alliberament de cortisol (una hormona de l'estrès que envia una alerta d’amenaça al cervell) sinó que també s'acaba perpetuant, segons Breuning. "Reforces aquesta via neural negativa. És com la teva llengua materna; se't fa tan fàcil que no saps ni com l'has après".



Quan et sents atrapat en aquesta espiral de pensaments negatius, dir-te a tu mateix que pensis en positiu pot semblar-te inútil. I, possiblement, ho és: el sol fet de pensar no ajuda gaire, segons Fox. Els avantatges de la positivitat no els provoca el que pensem, sinó el que fem. "Si fas moltes accions positives, el teu estat d'ànim millorarà i tindràs una mentalitat positiva", diu Fox.