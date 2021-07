Consells d'experts per fer que les verdures de fulla tinguin bon gust

La nova ciència de les amanides

Quan parlem de menjar per augmentar la musculatura, segurament penses en les proteïnes, oi? No és que sigui una resposta incorrecta, però tingues en compte una cosa: segons un estudi recent de The Journal of Nutrition, el fet de prendre o deixar de prendre verdures de fulla pot marcar una diferència en la teva força muscular, independentment de les proteïnes que consumeixis.



I com va, això, exactament? Les verdures de fulla, com ara la col verda, la ruca, els espinacs, la col, les bledes, l'enciam i les fulles de la remolatxa, contenen uns compostos anomenats nitrats. L'organisme els converteix en òxid nítric, que ajuda a millorar el funcionament dels vasos sanguinis, segons explica Ryan Andrews, dietista certificat i principal nutricionista i assessor de Precision Nutrition. Més concretament, l'òxid nítric pot millorar la circulació, facilitar la transmissió de nutrients i oxigen i optimitzar l'eliminació de residus. Gràcies a aquesta funció vascular més eficient, menjar verdura et pot ajudar a millorar la força i la recuperació encara que no siguis un atleta d'elit, segons indica el Dr. Marc Sim, autor de l'estudi i investigador en un programa de postdoctorat de l'Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences (Austràlia).



Menjar verdura habitualment també pot millorar l'estat de la panxa. El sistema gastrointestinal (el que normalment anomenem "la panxa") està format per milions de microbis bacterians, tant beneficiosos com perjudicials, que poden influir en el teu pes, el sucre en sang, la salut del cervell i molt més, explica el doctor Shiv Desai, gastroenteròleg al centre Austin Gastroenterology (EUA). Les verdures de fulla contenen un tipus de sucre anomenat sulfoquinovosa que fomenta el creixement de microbis beneficiosos i fa que els bacteris estiguin de part teva, segons un estudi publicat a The ISME Journal.



Evidentment, tot això no val de res si no prens cinc racions de verdura al dia, la quantitat que se sol recomanar. La majoria de gent no hi arriba, diu Andrews, tot i que Sim indica que, si una de les racions diàries és algun ingredient verd i amb fulles, almenys et podràs beneficiar dels nitrats. Per cert, una ració consisteix en un parell de tasses de verdura crua (o una tassa si és cuita). Si vols anar encara més enllà, pren-ne més de cinc racions, però potser val més posar el límit en unes 10 els dies seguits per no donar tanta feina al cos a l'hora de pair la fibra, recomana Andrews.