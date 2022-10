3 avantatges de córrer amb l'avantpeu

Hi ha tres tipus comuns de patró de petjada: avantpeu, part mitjana del peu i part posterior del peu. Si quan corres trepitges amb l'avantpeu, la part davantera del peu toca el terra en primer lloc. També significa que poses el pes a terra amb l'avantpeu i els dits per continuar corrent. D'altra banda, les persones que trepitgen amb la part mitjana del peu aterren amb el centre del peu i després recolzen l'avantpeu per impulsar-se amb els dits. Els runners que trepitgen amb la part posterior del peu aterren amb el taló, després recolzen la part mitjana del peu i, per últim, s'impulsen amb els dits.

Les investigacions tenen resultats contradictoris sobre els avantatges que té córrer amb l'avantpeu per prevenir lesions i per al rendiment esportiu. No obstant això, és una tècnica que cada runner s'hauria de plantejar provar. "D'aquesta manera, veuràs si la teva anatomia hi respon", diu l'entrenadora de fitnes Lauren Chante, especialista certificada d'entrenament de força i condicionament i titular d'un màster.