Com prevenir la fascitis plantar

Si tens un dolor persistent o que empitjora en 48 hores, sobretot després d'estar dempeus durant un temps prolongat, et recomanem que no recolzis el pes sobre el peu afectat. "Fes això fins que la inflamació i el dolor siguin mínims o hagin desaparegut completament", recomana Klein. Per tornar a recolzar el peu més fàcilment, prova de fer exercicis de cross-training sense pes, com ara natació o ciclisme en una bicicleta estàtica.



Un cop hagi passat la fase crítica, el pas següent és fer exercicis que reforcin el peu o el turmell o que augmentin la mobilitat i la flexibilitat. Et recomanem aixecaments de la puntera, flexionar el peu i estiraments amb una tovallola. "També aconsellem estirar els dos bessons, el múscul gastrocnemi i el múscul soli", suggereix VanDamme. Pots estirar el gastrocnemi amb l'exercici següent: col·loca els palmells contra una paret, fes un pas enrere i flexiona el genoll davanter per arribar a una posició similar a una gambada mentre la cama posterior es manté recta. Per estirar el soli, mantén el genoll davanter flexionat i flexiona lleugerament el genoll posterior.



Els fisioterapeutes també poden fer una teràpia manual al turmell i a la part mitjana del peu per mobilitzar l'articulació i millorar-ne la flexibilitat, assenyala VanDamme. Pots fer aquest tipus d'alliberament de teixits tous pel teu compte fent rodar una pilota de lacrosse o una ampolla d'aigua congelada a la planta del peu, afegeix.



Alguns corredors que tenen peus plans o sobrepronats (és a dir, els peus es contreuen cap a dins quan corren), utilitzen una tècnica amb tàping per aixecar l'os del costat interior del peu i evitar la fasciïtis plantar. VanDamme adverteix, però, que això podria convertir-se en un problema, més que no pas una solució. "Potser una opció millor seria reforçar el peu per fer la feina que faria el tàping".



No obstant això, col·locar-se una fèrula a la nit pot ser un tractament eficaç en casos extrems. "Quan dorms, el peu es doblega una mica, de manera que els teixits s'escurcen de forma natural", explica Klein (per això la fasciïtis plantar normalment és més dolorosa quan t'aixeques del llit al matí). "La fèrula manté el peu en posició estesa, així que quan et despertes no s'ha escurçat i és més fàcil fer-hi pressió", afegeix.