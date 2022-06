L'exercici cardiovascular, o el càrdio, és qualsevol activitat que augmenti el ritme cardíac. La varietat d'exercicis de càrdio inclou moltes activitats, des de passejar el gos fins a completar un triatló. Tot i que el running és una de les activitats de càrdio més populars, no és ideal per a tothom.

Córrer és un exercici d'alt impacte. Com que per uns instants tots dos peus són a l'aire, l'impacte que reben quan toquen a terra és superior que, per exemple, quan camines. No obstant això, no vol dir que l'activitat física d'alt impacte sigui dolenta. Però, per a les persones que tenen problemes a les articulacions, per exemple, és millor triar un exercici de càrdio de baix impacte.

A continuació trobaràs set exemples d'exercicis de càrdio en què no has de córrer.