Nike Blazer: un clàssic amb un toc modern
Com a peça bàsica des del seu llançament el 1972, les sabatilles Nike Blazer presenten un disseny elegant que els ha convertit en una icona del calçat. Les Nike Blazer han estat en constant evolució: a partir d'una simple bota alta de lona, han estat reinventades incomptables vegades amb noves gammes de colors i materials. No n'hi ha dubte: han estat un clàssic des del primer dia.
Senzilles, còmodes i amb un Swoosh d'estil retro, les Nike Blazer Mid 77 presenten l'estil de les sabatilles de bàsquet tradicionals amb un toc modern. Les capes cosides i els detalls d'escuma visibles a la llengüeta aporten un look vintage. A més, els colors i estampats actuals els donen un toc modern.
Amb un disseny llegendari, no hi ha dubte que les Nike Blazer són perfectes tant per als patinadors com per als col·leccionistes de sabatilles. La part superior confeccionada amb pell sintètica i natural proporciona més durabilitat per al dia a dia. El disseny combina la sola exterior amb l'entresola, així proporciona un look còmode i sobri. Les sabatilles Nike Blazer 77 amb sola de goma adherent i disseny d'espiga aporten tracció i durabilitat a cada passa.