Les millors sabatilles Nike amb amortiment per córrer i caminar

Les sabatilles de running tenen força feina a fer. Hauran de resistir molt, tant si corres cada dia per una superfície dura com si ho fas per una de suau, com una cinta de córrer, tres dies a la setmana. Per comprar-te les sabatilles de running adequades, has de buscar les característiques següents:

Transpirabilitat

Ventilació

Durabilitat

Amortiment

Pes

Les sabatilles de running amb amortiment que pesin massa no són gaire recomanables. Tampoc et recomanem unes que siguin tan lleugeres que no et proporcionin prou subjecció. El secret per trobar l'equilibri és buscar unes sabatilles que siguin còmodes i tinguin prou amortiment a l'entresola per resistir quilòmetre rere quilòmetre.



Alguns runners tenen més d'un parell de sabatilles de running, i cada model té un nivell d'amortiment diferent per a cada tipus d'entrenament específic. Per exemple, algunes sabatilles de running són més adequades per córrer distàncies llargues, i d'altres estan confeccionades específicament per al trail running. Si no corres sempre per la mateixa superfície o varies les distàncies, hauries de fer el mateix.



Tingues sempre en compte la teva forma de córrer. Necessites adequar les sabatilles a la manera en què el cos suporta l'impacte i a la trepitjada. Si tendeixes a girar els peus enfora quan corres, necessitaràs més amortiment, una bona subjecció al pont i una puntera ampla. D'altra banda, si els peus tendeixen a girar endins quan toquen a terra, necessitaràs un amortiment més ferm a l'entresola, un contrataló reforçat per proporcionar una estabilitat millorada i un enconxat a la part posterior de les sabatilles.