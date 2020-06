11 consells per ajudar-te a córrer més ràpid

No has de ser una persona superaficionada al gimnàs ni ser capaç d'aixecar grans pesos per gaudir d'aquests avantatges. Intenta entrenar la força almenys dues vegades a la setmana, incorporant exercicis que treballin el tors, com ara planxes, bicicleta (es va demostrar que un programa d'entrenament bàsic de vuit setmanes va millorar, entre altres coses, l'economia de la carrera d'un grup d'atletes universitaris, segons un estudi publicat a PLOS One), i moviments d'una sola cama, com ara gambades i esquats dividits, que imiten els moviments que es fan durant la carrera. Per obtenir més idees, dona un cop d'ull als entrenaments de la Nike Training Club App.



07. Planifica els horaris de son



Acabes de finalitzar una sessió d'esprints molt intensa. El cos absorbirà part d'aquest entrenament i millorarà la velocitat després de la carrera, quan reconstrueix les fibres musculars trencades per adaptar-se a l'augment de la tensió que acaba d'aguantar. Un moment clau per a aquesta recuperació és el descans nocturn. Per assegurar-te que dorms durant almenys set hores (la quantitat mínima que recomanen els experts), posa't una alarma 30 minuts abans de l'hora d'anar al llit. "Planificar el temps de son és un dels canvis més útils per a molts dels meus atletes", diu Cheri Mah, doctora i científica mèdica al Centre de Rendiment Humà de l'UCSF i membre del Nike Performance Council. "És un aspecte que incorporen a la seva rutina, igual que fan amb altres factors de l'entrenament".



08. Obtén energia per a la carrera



Per millorar la velocitat no cal seguir una dieta alta en greixos i baixa en carbohidrats (ni viceversa). No cal que t'obsessionis amb els macronutrients ni que renunciïs al sucre. Només has de mantenir una dieta equilibrada.



"Imagina que tens una o dues porcions de proteïnes de la mida del palmell (com ara pollastre o peix, o, si prefereixes alternatives vegetals, tofu i llegums), una o dues porcions de la mida d'un puny de verdures de tots els colors, un o dos grapats d'hidrats de carboni (com ara fruites i cereals integrals) i una o dues porcions de la mida del polze de greixos saludables (com ara alvocat, fruita seca i oli d'oliva)", ens explica Ryan Maciel, assessor principal de nutrició de rendiment de Precision Nutrition.



"Fes servir aquesta combinació com a punt de partida per als àpats i proporcionaràs al teu cos l'energia i els nutrients que necessita per funcionar (i recuperar-se) de manera òptima", recomana Maciel



09. Controla la respiració



Mentre corres, concentra't a respirar de manera que el ventre s'expandeixi durant la inspiració i es contregui durant l'expiració, diu Belisa Vranich, doctora en psicologia, psicòloga clínica i autora de Breathing for Warriors. Això t'ajuda a obrir més espai als pulmons per deixar entrar l'oxigen. "La part més densa i rica en oxigen dels pulmons està al fons de les costelles", explica Vranich.



Vranich diu que aquest mètode de respiració amb el ventre t'ajuda a respirar de manera més eficient: pots obtenir la mateixa quantitat d’oxigen en una respiració que en moltes respiracions poc profundes i et dona més opcions per controlar el ritme. Quan ets capaç de fer inspiracions i expiracions més profundes, proporciones més oxigen als músculs quan més ho necessiten, cosa que et permet mantenir o recuperar el ritme.