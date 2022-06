Si alguna vegada has patit mal de genolls durant o després d'una carrera, potser t'hauràs preguntat si el running és dolent per als genolls. La veritat és que córrer pot ser beneficiós per a la salut de les articulacions, però has de tenir algunes coses en compte.

La teva postura de running, la distància que recorris i les sabatilles que facis servir, així com al teu estat general de salut i la teva forma física, influeixen en la manera en què responen els genolls a una carrera. A continuació t'expliquem com afecten aquestes qüestions les articulacions i com pots eliminar el mal de genolls mentre corres.