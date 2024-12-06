7 ventajas de hacer running por la mañana

El running aporta una gran variedad de beneficios para la salud que están bien documentadas: sirve para quemar calorías, mejorar la salud cardiorrespiratoria, aumentar la resistencia y mejorar la salud del corazón.

¿Y sabes qué? Tu rutina de running te puede ayudar a vivir más años. De hecho, los estudios sugieren que el riesgo de muerte prematura de quienes corren se reduce entre un 25 y un 40 %, y su esperanza de vida es aproximadamente tres años más larga que la de quienes no practican running.

¿Alguna vez te has preguntado si hay un momento óptimo del día para el running? Muchas personas corren después de trabajar o por la tarde porque es lo que su horario les permite. Pero si puedes correr al empezar el día, aprovecharás ciertas ventajas. Practicar running por la mañana tiene muchos beneficios que te pueden motivar a ponerte las zapatillas cuando salga el sol y crear una nueva rutina.