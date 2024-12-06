7 ventajas de hacer running por la mañana

7 ventajas de correr por la mañana
Deportes y actividades
Salir a correr bien temprano por la mañana no solo mejora tu compromiso con el ejercicio, sino que también te ofrece muchas ventajas.
El running aporta una gran variedad de beneficios para la salud que están bien documentadas: sirve para quemar calorías, mejorar la salud cardiorrespiratoria, aumentar la resistencia y mejorar la salud del corazón.
¿Y sabes qué? Tu rutina de running te puede ayudar a vivir más años. De hecho, los estudios sugieren que el riesgo de muerte prematura de quienes corren se reduce entre un 25 y un 40 %, y su esperanza de vida es aproximadamente tres años más larga que la de quienes no practican running.
¿Alguna vez te has preguntado si hay un momento óptimo del día para el running? Muchas personas corren después de trabajar o por la tarde porque es lo que su horario les permite. Pero si puedes correr al empezar el día, aprovecharás ciertas ventajas. Practicar running por la mañana tiene muchos beneficios que te pueden motivar a ponerte las zapatillas cuando salga el sol y crear una nueva rutina.
7 ventajas de correr por la mañana
Muchas personas disfrutan de la paz y la tranquilidad que aporta correr por la mañana. En verano, salir a correr antes de que haga demasiado calor te ayuda a afrontar mejor tu entrenamiento. Además, correr por la mañana te ayuda a empezar el día con una sensación de satisfacción. Hacer ejercicio temprano también te aporta estos beneficios como runner:
1.Mejora la preparación para las carreras
Si estás entrenando para participar en una carrera próximamente, te asegurarás el triunfo si corres con las mismas condiciones del día de la carrera en tus entrenamientos.
Es muy común que las carreras se hagan por la mañana, sobre todo las de larga distancia, como las maratones o las medias maratones. Por eso, cuanto más entrenes para que tu cuerpo rinda mejor al comienzo del día, más fácil será hacerlo bien el día de la carrera. Si eres capaz de hacer sesiones de running por la mañana con regularidad, tu cuerpo se acostumbrará a madrugar y correr o trotar nada más despertarte.
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2.Te anima a cuidarte
Cuando sales a correr por la mañana temprano, priorizas tu salud y tu bienestar. Al dar prioridad a tus propias necesidades, te estás cuidando. Según el National Institutes of Mental Health, el cuidado personal te ayuda a gestionar el estrés, reduce el riesgo de enfermedades y aumenta tu energía. Cuando te cuidas, te das cuenta de que eres capaz de cuidar mejor de otras personas a lo largo del día, ya sean miembros de tu familia, compañeros de trabajo o amistades.
3.Ayuda a mejorar la constancia
Hay personas que nunca se saltan su sesión de running diaria, independientemente de la hora del día en la que tengan que encajarla. Otras encuentran razones para procrastinar o directamente evitar su entrenamiento de running a medida que pasa el día.
Aunque las distracciones pueden afectar a tu compromiso en cualquier momento del día, probablemente tendrás más obligaciones familiares o laborales y otras tareas que puedan entorpecer tus planes de entrenamiento cuanto más avance el día. Hay estudios que respaldan esta idea.
Un estudio de 2020 publicado en Exercise and Sport Sciences Reviews demostró que una rutina matutina de ejercicio que se practica regularmente puede mejorar la constancia y ayudar a perder peso a las personas con sobrepeso.
4.Aumenta la concentración y la productividad
Si sales a correr antes de trabajar, será más probable que rindas más en el trabajo. Un poco de ejercicio matutino ayuda a que la mente funcione mejor. Los estudios han demostrado que, en las dos horas posteriores al ejercicio, es más probable que mejoren las funciones ejecutivas. Entre estas funciones se incluyen la memoria, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva, la fluidez verbal, la toma de decisiones y el control inhibitorio. Hacer ejercicio también te ayuda a mantener los niveles de atención cuando sientes cansancio. Los estudios han demostrado que combinar el ejercicio matutino con el desayuno mejora el rendimiento en los exámenes durante la adolescencia.
5.Ayuda a mejorar la calidad del sueño
Un entrenamiento matutino puede mejorar la calidad del sueño en comparación con los entrenamientos por la tarde o a última hora de la tarde. De hecho, un estudio de 2014 publicado en Vascular Health and Risk Management constató que el mejor momento del día para hacer ejercicio aeróbico podría ser por la mañana temprano.
Otros estudios corroboraron este descubrimiento. Un estudio realizado en adultos mayores publicado en Sleep Medicine demostró que los entrenamientos matutinos pueden ser especialmente buenos para las personas que tienen problemas para dormir. Otro estudio demostró que los entrenamientos intensos por la noche (durante la hora anterior a irse a dormir) pueden afectar al sueño.
6.Puede ayudar a controlar los niveles de tensión arterial
Algunos estudios sugieren que las sesiones de entrenamiento matutinas pueden ayudar a algunas personas a controlar la hipertensión (tensión arterial alta). Por ejemplo, el estudio de 2014 mencionado anteriormente publicado en Vascular Health and Risk Management se centró en las personas diagnosticadas con prehipertensión. Este estudio demostró que dormir mejor y hacer ejercicio por la mañana ayudaba a los participantes del estudio a bajar la tensión arterial por la noche, lo que contribuye a un proceso de recuperación fisiológica.
7.Puede ayudar a mejorar el control del peso
Correr o trotar a cualquier hora del día ayuda a quemar calorías, reducir la grasa corporal, perder peso y mejorar la composición corporal. Según el American Council on Exercirse, una persona de 68 kg quema unas 362 calorías en una sesión de running de 40 minutos a un ritmo de aproximadamente 7:30 minutos por cada kilómetro. Si esa misma persona corriera a un ritmo de 5:15 minutos por cada kilómetro, quemaría 521 calorías. Por otro lado, quemaría unas 725 calorías a un ritmo de 3:45 minutos por cada kilómetro, que es una cantidad considerable. Un programa de running puede ayudar a alcanzar y mantener un peso saludable si se combina con una dieta nutritiva y con control de calorías.
Además, el ejercicio matutino puede ofrecer todavía más ventajas. Según un estudio de 2016 publicado en la revista Journal of Nutrition and Metabolism, correr por la mañana temprano sin haber comido nada desde la noche anterior ayuda a aumentar la oxidación de grasa durante el ejercicio y a reducir la ingesta de alimentos las 24 horas posteriores al entrenamiento.
Preguntas frecuentes sobre las sesiones de running matutinas
¿Qué inconvenientes tiene correr por la mañana?
Aunque correr por la mañana tiene muchísimas ventajas, también tiene algunas desventajas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, si corres muy temprano, puede que aún sea de noche. Lleva equipación con elementos reflectantes para que te vean tanto los coches como los ciclistas y el resto de personas en la carretera.
Además, probablemente a tu cuerpo no le habrá dado tiempo a calentarse con la actividad del día a día si corres a primera hora de la mañana. Puede que tengas hambre si corres antes de desayunar, y una sesión de running intensa puede provocar cansancio al mediodía.
¿Debería comer antes de correr por la mañana?
Los expertos suelen recomendar que tomes un pequeño tentempié que contenga carbohidratos que se digieran con facilidad (por ejemplo: cereales, avena o plátano) antes de entrenar. Sin embargo, también debes tener en cuenta tu tolerancia personal. Prueba a comer cosas distintas o a no comer nada para saber qué funciona mejor en tu caso.
¿Cómo puedo correr por la mañana si no me gusta madrugar?
Si no te gusta madrugar, levantarte temprano para hacer ejercicio puede ser todo un reto, pero puedes hacer algunas cosas para ser más constante con el running matutino. Primero, prepara tu ropa de running y tus zapatillas de running antes de irte a dormir. Así no tendrás que pensar qué ponerte cuando te despiertes. Hay gente que incluso duerme con la ropa de running.
Después, empieza a irte a la cama un poco más temprano para asegurarte de dormir lo suficiente cuando decidas adelantar la hora de despertarte. Por último, mantén buenos hábitos de sueño. Apaga todo tipo de pantallas unos 30 minutos antes de irte a dormir, evita la cafeína en las últimas horas del día y procura que el entorno para dormir sea lo más cómodo y acogedor posible. Verás cómo en poco tiempo, el running matutino formará parte de tus hábitos y tu rutina.